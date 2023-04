Reichersbeurer Bürgerversammlung: Von der Dorferneuerung bis zur Kinderbetreuung

Von: Melina Staar

Teilen

Bürgerfragen beantwortete Rathauschef Ernst Dieckmann in der Reichersbeurer Bürgerversammlung. © arp

Kinderbetreuung, Dorferneuerung und Verkehrssicherheit waren die Themen, die den Reichersbeurern in der Bürgerversammlung auf den Nägeln brannten.

Reichersbeuern - Wie berichtet ist mit dem Erlass der Anordnung für die Dorferneuerung eine Teilnehmergemeinschaft entstanden. Teilnehmer ist, wer ein Flurstück innerhalb des Verfahrensgebiets besitzt. Hier wollte Werner Härtl wissen, ob eine Beteiligung am Verfahren auch ohne Besitz möglich wäre. „Ich würde mich interessieren, aber ich hab’ nichts“, sagte Härtl. Es sei ein ganz normales Verfahren, an dem sich jeder beteiligen könne, entgegnete Bürgermeister Ernst Dieckmann. Nur das Wahlrecht in der Teilnehmergemeinschaft sei an den Besitz gekoppelt.

Wunsch nach Integrationsplätzen bei der Kinderbetreuung

Barbara Landler machte sich Gedanken über die mittel- und langfristige Planung für die Kinderbetreuung. Es ging ihr darum, dass eventuell ein neuer Anbau für weitere Betreuung entstehen soll. „Ich finde es suboptimal, wenn die Betreuungsplätze verstreut sind.“ Zudem bat sie, auch an Integrationsplätze zu denken. „Es gibt zahlreiche Kinder mit erhöhtem Förderbedarf“, sagte sie. „In einer normalen Gruppengröße können die Erzieherinnen deren Betreuung nicht stemmen.“ Eltern solcher Kinder würden aber händeringend nach Plätzen suchen. Ein Integrationsplatz wird allerdings wie zwei Plätze berechnet. „Vielleicht kann man sich hier VG-weit Gedanken machen“, regte sie an.

Eventuell sei sogar an einen Neubau zu denken. „Der größere Knackpunkt wird es sein, Leute zu finden.“ Das sei immer ein Thema, sagte Dieckmann. „Wenn wir Integrationsplätze aufmachen, müssen wir anderen absagen.“ Man arbeite ohnehin als VG gemeinsam daran. Er rechnet damit, dass man in Zukunft mit vier Kindergartengruppen, einer Waldgruppe und zwei Krippengruppen auskommen werde.

Was passiert mit dem Anwesen an der Tölzer Straße?

Gerhard Rehme fragte nach, was denn die Gemeinde mit einem Anwesen an der Tölzer Straße plane. „Das ist kein Aushängeschild, man könnte es doch einfach wegreißen. Ihr seid doch der Besitzer.“ Dieckmann antwortete, dass man ein Nachnutzungsprojekt finden wolle. Dies könne beispielsweise altersgerechtes Wohnen sein. Noch sei dies aber nicht sicher. „Aber natürlich wird das Anwesen nicht besser.“ Man werde darüber diskutieren, ob es abgerissen werden könne.

Tempo-Reduzierung auf der Bundesstraße 472

Zuletzt erkundigte sich Karl Ketelhut: „Es werden bei uns wieder so viele Straßen aufgerissen. Man muss für den Umweg teilweise die B 472 queren. Ist es nicht möglich, zumindest während der Zeit der Bauarbeiten, dass auf der Bundesstraße auf 60 oder 70 Stundenkilometer reduziert wird?“ Schließlich sei auf der B13 auch die Geschwindigkeit zeitweise gedrosselt worden – wegen Holzhaufen. Das Thema sei bereits in anderen Zusammenhängen öfter diskutiert worden, so Dieckmann. Man habe auch schon vor Ort Termine mit Landratsamt und Polizei gehabt. „Da hat es geheißen: Das braucht’s nicht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.