Reichersbeurer Jan Reiser malt fürs Oktoberfestbier

Kunst des Reichersbeurers Jan Reiser ist derzeit in vielen Supermärkten zu sehen. Eine Zeichnung von ihm ziert Flaschen und Dosen mit Oktoberfestbier.

Reichersbeuern/München – Riesenrad, Festzelt, eine Bierkutsche und ein fröhliches Quartett von Volksfest-Besuchern in Leserhosen und Dirndl, ausgestattet mit Lebkuchen, Zuckerwatte und Maßkrügen: Diese Zeichnung hat alles, was zur Wiesn dazugehört – viel Lebensfreude inklusive. Zu sehen ist das Bild, das der aus Reichersbeuern stammende Künstler Jan Reiser gemalt hat, derzeit in vielen Supermärkten. Denn es ziert die Flaschenetiketten beziehungsweise die Dosen mit dem Oktoberfestbier der Paulaner-Brauerei.

Für ihn sei es ein Job gewesen, der „Spaß gemacht“ hat, sagt der 40-Jährige, der in München lebt und schon im vergangenen Jahr das Etikettenmotiv fürs Oktoberfestbier beisteuerte.

Man habe einen Illustrator aus dem Raum München gesucht – und Jan Reisers Portfolio mit einigen traditionellen und doch modernen bayerischen Motiven passte offenbar gut ins Konzept. So hat der Comiczeichner unter anderem das Buch „Die Geschicht vom Brandner Kasper“ illustriert.

Für das Paulaner-Motiv sei ein gewisser „Retro-Stil“ gefordert gewesen, berichtet Jan Reiser. „Das Bild erinnert an eine Wiesn-Grußkarte aus den 1920er-Jahren.“ Andererseits habe er den Figuren mit modischer Tracht und „Hipster-Bärten“ einen zeitgemäßen Anstrich gegeben.

Wie bei anderen Veröffentlichungen auch, habe er sich sehr gefreut, als er sein Werk zum ersten Mal im Laden stehe sah, sagt Reiser – nur dass das diesmal in der Getränkeabteilung passierte.