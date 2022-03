Reichersbeurerin und ihr Herzensprojekt: Fräulein Elas Gespür für Handgemachtes

Von: Felicitas Bogner

Ganz individuell bedruckte Geschenke sind das Markenzeichen von Michaela Langner. Die 27-Jährige hat sich mit ihrem Onlineshop „Fräuleinela“ einen Ausgleich zu ihrem Beruf aufgebaut. „Fräuleinela“ ist das Herzensprojekt der 27-Jährigen Schon in ganz Deutschland hat sie Kunden © Hias Krinner

Als Ausgleich zum Beruf: Michaela Langner hat ihr Hobby zu einem Onlineshop ausgebaut. Unter dem Namen „Fräuleinela“ bietet die Reichersbeurerin Handgemachtes an.

Reichersbeuern – Kreativität ist im Berufsalltag von Michaela Langner eher selten gefragt. Als Justizvollzugsbeamtin muss sich die 27-Jährige an strenge Regeln halten, um die Sicherheit im Frauentrakt des Stadelheimer Gefängnisses mit aufrechtzuerhalten. In ihrer Freizeit brauchte sie einen freigeistigen Ausgleich. Ihr Hobby, das Basteln, wurde mittlerweile sogar ein Kleingewerbe. Die junge Mutter aus Reichersbeuern betreibt seit November vergangenen Jahres einen Onlineshop für handgemachte Accessoires, Dekorationsartikel und Geschenkideen.

Beim Basten kann Michaela Langner vom Alltag abschalten

„Fräuleinela“ hat Michaela Langner ihr Herzensprojekt, wie sie selbst zu ihrem Shop sagt, genannt. „Ich habe schon immer für mein Leben gern gebastelt. Zuhause habe ich eine große Kiste und überall, wo ich etwas Tolles fürs Basteln gefunden habe, habe ich es sofort mitgenommen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich kann mich so kreativ austoben und super vom Alltag abschalten“, meint sie.

Im „normalen“ Leben arbeitet sie als Teilzeitkraft im Gefängnis in Stadelheim

Langweilig war ihr absolut nicht. Normalerweise hat Langner alle Hände voll zu tun. Immerhin arbeitet sie als Teilzeitkraft im Münchner Gefängnis Stadelheim, hat eine kleine Tochter und ganz nebenbei baut die Familie aktuell noch ein Haus. „Auch wenn das alles viel ist, habe ich gemerkt, dass ich irgendetwas für mich alleine brauche“, erklärt die 27-Jährige. Dies habe sie nun tatsächlich im Ausbau ihres Kleingewerbes gefunden. „Ich kann so meinem Hobby nachgehen, und dazu hat es auch Spaß gemacht, den Shop auszubauen“, berichtet sie. Und sowieso: „Wenn man dann noch sieht, dass sich Leute für meine gebastelten Sachen interessieren und sie kaufen, tut das schon gut“, so Langner.

Handgemachte Grußkarten, Kosmetikbeutel, Schlüsselanhänger und Co.

Durchschnittlich widmet sie sich acht Stunden pro Woche ihrer „Fräuleinela“. Aber auch das variiere je nach Bestellaufkommen. Dass ihre handgemachten Grußkarten, Kosmetikbeutel, Schlüsselanhänger und Co. gut ankommen, merkte sie schnell nach der Eröffnung des Shops: „Vor Weihnachten habe ich wirklich gleich viele Bestellungen reinbekommen“, sagt sie fröhlich. Als Muster habe sie aus dem Sortiment immer fünf Stück jeweils vorrätig. Ihr Markenzeichen? „Ich bedrucke alles individuell, also beispielsweise mit Wunschnamen und Daten“, berichtet Langner. Dazu habe sie sich sogar eine spezielle Maschine gekauft. „Ich fand es selber immer schön, individuelle Geschenke mit Namen zu verschenken, so habe ich das nach und nach ausgebaut“, sagt die Reichersbeurerin.

Kunden hat sie bereits in ganz Deutschland

Nach Weihnachten seien die Bestellungen etwas zurückgegangen: „Aber ich denke, das ist relativ normal. Ich habe schließlich viele Geschenkartikel im Sortiment, die sind vor Weihnachten natürlich mehr als unter dem Jahr gefragt.“

Kunden hat sie bereits in ganz Deutschland. „Erst vergangene Woche habe ich wieder eine Bestellung nach Bonn verschickt. Aber auch hier vor Ort bestellen einige und holen es dann teils sogar bei mir zu Hause ab.“

Ein eigener Laden ist ein Traum

Bisher gibt es Langners Bastelideen nur übers Internet zu bestellen. Wobei ein eigener Laden ein langfristiger Traum der jungen Mutter wäre. „Das wird sich aber ergeben oder nicht“, sagt sie. Bisher müsse sie sehen, wie ihr Onlineshop laufe. „Ohnehin gibt man ja auch einen sicheren Job, wie ich ihn als Justizvollzugsbeamtin habe, nicht so einfach auf.“ Überdies sei sie so, wie es jetzt ist, zufrieden. „Ich habe meine Sache ganz für mich alleine, meinen Teilzeitjob und meine Familie“, schließt die 27-jährige Kleinunternehmerin zufrieden.

Weitere Infos zum Onlineshop auf www.etsy.com/de/shop/FraeuleinEla

