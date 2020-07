Reichersbeurer Gymnasiasten lassen „Lebenssaft fließen“

Schüler des Reichersbeurer Max-Rill-Gymnasiums spenden gemeinsam Blut. Die Aktion scheint schon fast zur Tradition geworden zu sein.

Reichersbeuern – Gerade zu Zeiten von Corona ist es wichtig, füreinander da zu sein, findet Sebastian König. Deshalb ist es für den Sportlehrer am sozialwissenschaftlichen Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern wichtig, der Schülerschaft „den sozialen Wert von selbstlosen Taten wie Ehrenamt oder diesmal der Blutspende nahezubringen“.

Lehrer Sebastian König will Schülern soziale taten näher bringen

Bereits vor zwei Jahren hat König einen gesamten Abiturjahrgang des Max-Rill-Gymnasiums für eine Blutspende am Tag vor der Entlassung und Abiturfeier überzeugen können. „Dieses Jahr klappte es nur mit der Q 11, in die in der Mehrzahl noch zu junge Schüler gehen“, so König. „Die Abiturienten sind wegen Studiumsangelegenheiten bereits ausgeschwärmt.“ Daher waren es laut König nur eine Handvoll, aber dennoch vier wertvolle Erstspender, die dieser Tage in Hausham „einen halben Liter Lebenssaft ließen“.

Wenige, aber dennoch wertvolle Spenden

König, der selbst langjähriger Blutspender mit über 70 Spenden ist, war sehr stolz auf seine Schüler und begeistert vom Interesse der jungen Leute. Die nächsten Erstspender, die nur noch ihren 18. Geburtstag abwarten müssen, stehen laut König schon in den Startlöchern. tk

