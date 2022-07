Segen für das Nest der „Walddrachen“

Von: Andreas Steppan

Teilen

Feierten zusammen die neue Reichersbeurer „Walddrachen“-Gruppe: (vorne, v. li.) Kinderpflegerin Astrid Schöffmann, 2. Gruppenleiterin Julia von Oelhafen, Gruppenleiterin Nina Bürgel und Kindergartenleiterin Brigitte Melf sowie (hinten, v. li.) Bürgermeister Ernst Dieckmann und Diakon Joachim Baumann. Außerdem bei den „Walddrachen“ tätig ist Kinderpflegerin Susanne Humer. © Arndt Pröhl

Die Gemeinde Reichersbeuern hat die neue naturnahe Außengruppe des Kindergartens eingeweiht.

Reichersbeuern – Die „Walddrachen“ in Reichersbeuern sind etwas ganz Besonderes. Sie kommen in den Genuss des „Besten von beiden Seiten“, wie Kindergarten-Leiterin Brigitte Melf am Freitag sagte. Denn die neue Gruppe ist eine Art Mischform aus Wald- und konventionellem Kindergarten. Ihre Heimstatt nahe der Reitersäge, die schon eine ganze Weile genutzt wird, erhielt nun im Rahmen eines Festes endlich auch den kirchlichen Segen.

Am Anfang war man skeptisch

In einer Ansprache blickte Bürgermeister Ernst Dieckmann zurück. 2018 habe men bei der Gemeinde das Rechnen angefangen, ob die Plätze im gemeindlichen Kindergarten ausreichen. Anfang 2019 habe er eine E-Mail bekommen, mit dem Vorschlag, doch eine Waldgruppe einzurichten. Dieckmann räumte ein, zuerst skeptisch gewesen zu sein. Als eine Elternumfrage ergab, dass Interesse bestand, habe er sich aber überzeugen lassen.

Als Örtlichkeit fiel die Wahl auf ein gemeindliches Grundstück nahe der Reitersäge. Dort gibt es zwar nicht wirklich Wald – dafür aber habe sich alles baurechtlich sauber abwickeln lassen, so Dieckmann. Die eher unkonventionelle Lösung sieht nun so aus, dass die Kinder eines der „Mobile Homes“, die früher die Asylunterkunft am Kranzer bildeten, als festes Quartier haben. Drumherum hat die Gemeinde den Boden betoniert und eine feste Dachkonstruktion errichtet. Hierher können sich die Kinder bei Bedarf vor Regen oder Sonne schützen. „Und es gibt fließend Wasser, Strom und Toilette“, sagte Brigitte Melf.

23 Plätze auf Wiesengrundstück

Trotzdem verbringen die Mädchen und Buben dieser Gruppe bei jedem Wetter den ganzen Tag im Freien auf einem großen Wiesengrundstück, das sich über einen Hang bis zu einer Baumgruppe erstreckt. „Hier haben wir zum Beispiel eine Matschküche an einer kleinen Quelle und einen Kletterbaum“, so Melf. Auch einen Sitzkreis unter freiem Himmel gibt es. Offiziell firmieren die „Walddrachen“ unter der Bezeichnung „naturnahe Außengruppe“. Sie hat 23 Plätze.

Dank an Initiatorinnen

Bevor alles fertig war, hatten die Kinder übergangsweise einen Bauwagen der Schützenkapelle sowie die benachbarte Hütte der Eisstockschützen genutzt. Auf das jetzige endgültige Ergebnis, das rund 70 000 Euro kostete, könne die Gemeinde stolz sein, sagte Dieckmann und bedankte sich bei den Impulsgeberinnen, Erzieherin Julia von Oelhafen und Elternbeirätin Monika Frauenrieder, mit Blumensträußen. Von Letzteren könnten die Kinder lernen, dass es sich lohne, nicht locker zu lassen, sagte Diakon Joachim Baumann, der den kirchlichen Segen spendete. „Wenn Erwachsene Nein sagen, kann man es noch mal versuchen , klüger formulieren und dabei freundlich bleiben. Dann lässt sich auch ein Bürgermeister gewinnen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.