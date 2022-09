Später, größer, lauter: Reichersbeuern feiert Open Air zum Jubiläum

Von: Andreas Steppan

Teilen

Hauptattarktion beim Open Air in Reichersbeuern ist die Gruppe „Die Fäaschtbänkler“, die mit „Neuer Volksmusik“ Erfolge in der Schweiz, Österreich, Deutschland und Italien feiert. © Fäaschtbänkler

Das coronabedingt nachgeholte Open Air zum 1000. Jubiläum von Reichersbeurern hat sich zu Festival ausgewachsen. Am 16. September treten mehrere Bands auf.

Reichersbeuern – Etwas anders als geplant, zwei Jahre verspätet, aber trotzdem schön: So könnte man die Feierlichkeiten zum Jubiläum „1000 Jahre Reichersbeuern“ zusammenfassen. Nun steht ein letzter Höhepunkt an: ein Open-Air-Konzert auf dem Sportplatz am Freitag, 16. September. Die Vorbereitungen laufen laut Bürgermeister Ernst Dieckmann „auf Hochtouren“.

Ein Konzertereignis wie dieses bekommt Reichersbeuern nicht alle Tage zu sehen. Denn seit den Planungen für den ursprünglichen Termin im Mai 2020 ist das Programm noch um einiges angewachsen. Damals war im Rahmen einer Festwoche zum 1000-jährigen Bestehen Reichersbeuerns ein Konzert der Schweizer Band „Die Fäaschtbänkler“ vorgesehen, die dem Genre der „Neuen Volksmusik“ zugerechnet wird. Die Festwoche wurde damals bekanntlich coronabedingt abgesagt, und auch der Nachholtermin für das Konzert im Mai 2021 fiel der pandemischen Lage zum Opfer.

Heuer nun hat die Gemeinde ihre Jubiläumsfeierlichkeiten übers Jahr verstreut – angefangen mit dem Dorffest am „Altwirt“ im Mai über die erfolgreichen Theateraufführungen des historischen Stücks „Anna und das Kreuz der Herrschaft“ am Schloss im Juli bis hin zum jetzigen Open-Air-Konzert. Das aber hat sich mittlerweile zu einem regelrechten Festival ausgewachsen.

Verschiedene Musiker treten auf: „Fäaschtbänklern“ , Roland Hefter, „5 Shades of Grey“

Denn neben den „Fäaschtbänklern“ treten noch vier weitere Gruppen auf. Das ist zum einen die Combo „5 Shades of Grey“, in der unter anderem der Reichersbeurer Künstler und „Winzerer“-Karikaturist Hans Reiser mitspielt. Ein weiterer Künstler auf der Bühne ist der Münchner Sänger und Kabarettist Roland Hefter – in der Region zum Beispiel in Erinnerung von seinen Auftritten im Kurhaus als Teil des Programms „Drei Männer nur mit Gitarre“ zusammen mit dem Keller Steff und Michi Dietmayr. Bestens bekannt im Isarwinkel ist auch die Gruppe „Brass da la Vista“, die ebenfalls in Reichersbeuern dabei ist. Drei Blechbläser der Tölzer Stadtkapelle und „vier Vollblut-Rocker“ aus dem Isarwinkel haben sich vor Jahren zu dieser Band formiert, die in der Besetzung mit Posaune, Trompeten, Schlagzeug, Bass, Gitarren und Gesang auftritt – zuletzt etwa beim Tölzer „Oach-Festival“. Zu vorgerückter Stunde tritt schlussendlich noch die Tölzer Rock-Cover-Band „Pink Elephant“ auf. Das Geschehen wird sich dann – nach Mitternacht – in ein Barzelt verlagert haben.

Ebenfalls vergrößert hat sich der Auftritt des Hauptacts „Fäaschtbänkler“. Wie Dieckmann berichtet, sind mit deren Erfolg und Bekanntheit seit 2020 nämlich auch ihre Ansprüche, was Licht und Technik betrifft, gewachsen. „Dadurch wird es fürs Publikum natürlich noch interessanter“, so der Bürgermeister.

Vorbereitungen für den Aufbau starten am Freitag

Erwartet werden auch mehr Besucher als für 2020 geplant waren. Für den damaligen Termin seien 1500 Eintrittskarten über den Ladentisch gegangen. „Damit war die Veranstaltung ausverkauft.“ Beim Termin am 16. September hingegen lässt die Gemeinde bis zu 3000 Zuschauer aufs Festival-Gelände. Über 2000 Tickets seien aktuell weg, so Dieckmann. Er betont, dass alle Karten, die für die Termine im Mai 2020 und im Mai 2021 erworben wurden, ihre Gültigkeit behalten.

Erste Vorbereitungen für den Aufbau auf dem Sportplatz starten am Freitag, so richtig los geht es laut dem Bürgermeister dann am Montag. Ab dann seien jeden Abend ab 18 Uhr noch weitere Helfer auf dem Sportplatz willkommen. Auch beim Abbau am Samstag, 17. September, sind wieder möglichst viele Freiwillige gefragt.

Dieckmann ist sehr froh, dass dieses „große Ereignis“ im dritten Anlauf endlich stattfinden kann – auch, weil es sich um eine Gemeinschaftsleistung der Bürger handle. „Das ganze Dorf hilft dafür zusammen.“ Bei so viel Warten und so viele Einsatz haben sich die Reichersbeurer für ihr Festival einen schönen Spätsommerabend verdient. Stattfinden wird das Open Air laut Dieckmann aber bei jedem Wetter.

Infos zum Open Air

Das Konzert auf dem Sportplatz Reichersbeuern am Freitag, 16. September, beginnt um 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus für 23 Euro und über „München Ticket“ für 26 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.