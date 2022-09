„Stars zum Anfassen im strömenden Regen“: „Fäaschtbänkler“ begeistern in Reichersbeuern

Absoluter Höhepunkt in Reichersbeuern: Das Gastspiel der „Fäaschtbänkler“ aus Kriessern in der Schweiz.

Jubiläumsfeier

Eigentlich sollten sie schon im Jahr 2020 auftreten, doch Corona machte alle Planungen zunichte: Nun endlich fand das Konzert zur 1000-Jahr-Feier in Reichersbeuern mit den „Fäaschtbänklern“ statt. Trotz des Regens war es ein voller Erfolg, auch für die anderen Bands.

Reichersbeuern – Trotz immer wieder einsetzendem Regen waren am Freitag beim Open Air am Sportplatz rund 2300 Besucher total begeistert. Absoluter Höhepunkt: Das Gastspiel der „Fäaschtbänkler“ aus Kriessern in der Schweiz. Eigentlich war deren Auftritt schon zum 1000-jährigen Bestehen von Reichersbeuern im Jahr 2020 vorgesehen, wurde wegen Corona jedoch zweimal um ein Jahr verschoben. Nun – wieder zwölf Monate später im dritten Anlauf – konnte die Veranstaltung endlich stattfinden.

Besucher waren auf den Regen vorbereitet

Ortsvereine hatten alles bestens organisiert und vorbereitet. „5 Shades of Grey“, Roland Hefter sowie „Brass da la Vista“ sorgten bereits im Vorfeld für gute Stimmung. Die hatte ein großer Teil des Publikums allerdings auch schon mitgebracht. Von Beginn an herrschte auf dem Festgelände gute Laune. Daran konnten auch die leicht sinkenden Temperaturen sowie ein mehrmaliger Wechsel von Nieselregen in strömenden Regen nichts ändern. Wer gekommen war, hatte sich mit entsprechender Schutzkleidung ausgerüstet.

Alle singen begeistert mit

Und dann ging das Stimmungsbarometer gegen 22 Uhr noch einmal nach oben. Von der ersten Minute an brachten Marco Graber, Roman Pizio, Michael Hutter, Roman Wüthrich und Andreas Frei – kurz „Fäaschtbänkler“ genannt – ihre Fangemeinde in Fahrt. Und spätestens als mit „Helene“ das dritte Lied in der Programmfolge zu hören war, wurde mit eingestimmt: „D bist fantastisch, du bist bombastisch, du machst mich atemlos.“ Textsicher zeigte sich Alt und Jung. Der zwölfjährige Stefan aus Bichl war überzeugt davon, mindestens die Hälfte der Songs zu kennen.

Das Quintett der Eidgenossen besteht nicht nur aus begnadeten Musikern, coolen Hitschreibern und stimmungsvollen Entertainern. Sie spielten mit ihrer ungewöhnlich volksmusik-anmutenden Instrumentierung einen unvergleichlichen Popsound und zeigten sich recht bodenständig.

Pech mit der Konfettikanone

Nach weiteren „Fäaschtbänkler“-Hits wie „26 Genres“, „Konfetti“ und „Tina tanzt“ verschwanden die Hauptdarsteller plötzlich von der Bühne. Kein vorzeitiges Konzertende, vielmehr begab sich die Band unter das Publikum und heizte auf einem kleinen Podest das Geschehen so richtig an. „Stars zum Anfassen im strömenden Regen“, meinte eine völlig begeisterte Besucherin aus Tegernsee, klatschte und hüpfte nur wenige Meter von den Idolen entfernt.

Dann ging es zurück auf den angestammten Platz. Jedoch nicht, um den Abend ruhig ausklingen zu lassen. Erneut wurde richtig Vollgas gegeben. Beispielsweise mit den Erfolgstitel „Can You English Please“ oder „Humpa, Humpa“ und der Aufforderung an die Partygäste „Hoch die Hände, Wochenende“. Sofort wurde mitgemacht. „Grandios“, sagte ein Gast aus Lenggries zum Finale. Neben „Fäaschtbänkler“-Sound gab es eine überzeugende Demonstration, was mit Lichteffekten alles möglich ist. Nur die Konfettikanone spielte nicht mit. Die Ladung war durch den Regen nass geworden und verklebt. Das hatte auf das Urteil der Besucher keinen Einfluss.

„Bärig“ und „fantastisch“ waren nur einige der Superlativen-Urteile der Besucher. Und dann ging es ab in ein Festzelt, wo „Pink Elephant“ zu den Instrumenten griff und zahlreiche Feierwütige noch auf einen zwar etwas feuchten, aber dennoch herrlichen Sommerabend ihre Gläser hoben.

