Störche auf der Durchreise

Eine besondere Reisegruppe macht derzeit einen Zwischenstopp in Reichersbeuern. Zahlreiche Störche – vermutlich auf der Durchreise in ihren Winter-Urlaub – ziehen dort ihre Kreise.

Reichersbeuern – Walter Wintersberger, Kreisvorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz, erklärt die Reiseroute der langhalsigen, langbeinigen Vögel mit dem großen Schnabel.

+ Walter Wintersberger © arp

Herr Wintersberger, hat die Gemeinde Reichersbeuern dauerhaft neue Bewohner?

Nein. Die Störche befinden sich gerade auf ihrem Zug. Wenn die jungen ausgeflogen sind, beginnt die Zugzeit. Vor Kurzem habe ich die gleiche Beobachtung in Benediktbeuern gemacht, dort habe ich 14 Störche gezählt.

Störche sind also nicht alleine unterwegs.

Sie bilden gerne Trupps. Da kann es schon vorkommen, dass 10 bis 20 Vögel zum Beispiel auf dem Kirchturm schlafen. Den Tag verbringt die Gruppe dann zusammen bei der Nahrungssuche.

Und in Reichersbeuern gibt es wohl gerade genug Essbares für Vögel.

Wenn sie nichts zu fressen finden würden, würden sie sich nicht so lange hier aufhalten. Sie fressen unter anderem Frösche, Heuschrecken, Würmer und Wühlmäuse. Das finden sie bei uns auf den Wiesen.

Aber irgendwann geht die Reise auch wieder weiter.

In der Regel sind Störche ein paar Tage an einem Standort, etwa vier bis fünf. Zumindest wenn die Nahrungsgrundlage passt. Grob gesagt gibt es zwei Routen. Die Störche überwintern in Spanien oder Portugal. Eine weitere Zugroute führt nach Afrika. Es gibt mittlerweile auch immer mehr Störche, die hier überwintern. Zwar nicht direkt bei uns am Alpenrand, aber dort, wo es etwas milder ist, beispielsweise in Franken.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zu viel Regen und Kälte: Vier Jungstörche in Benediktbeuern totZu viel Regen und Kälte: Vier Jungstörche in Benediktbeuern tot

„Ois ohne“: Supermarkt der Zukunft

100. Geburtstag einer „Grande Dame“