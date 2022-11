Straßen in Reichersbeuern sollen im Winter „halbwegs befahrbar“ sein

Straßensperren und Umleitungen bestimmen zurzeit das Ortsbild von Reichersbeuern. Nun ist ein Ende in Sicht.

Reichersbeuern – Seit Montag werden, so Bürgermeister Ernst Dieckmann in seinem Sachstandsbericht bei der jüngsten Gemeinderatsitzung, in zwei Abschnitten die aufgerissenen Straßen soweit hergestellt, dass sie den Winter über „halbwegs befahrbar sind“. Die Arbeiten waren notwendig geworden, um die maroden alten Wasserleitungsrohre in der Tölzer- und Tegernseer Straße zu erneuern und gleichzeitig Leerrohre für den schnellen Internetanschluss zu verlegen.

Seit Montag laufen in zwei Abschnitten die Asphaltierungsarbeiten, sodass über dem Winter die aufgeschnittenen Straßen „halbwegs befahrbar sind“, machte Dieckmann deutlich. Im kommenden Jahr seien zunächst die Arbeiten für die Nahwärmeversorgung zwischen der Abzweigung Probststraße und dem Schmidbergweg und im Oberdorf vorgesehen. „Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, kommt der Landkreis und macht die Straßen wieder neu. Die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs werden danach wieder die regulären Haltestellen im Dorf anfahren können“, erklärte der Bürgermeister auf eine Frage von Margit Engl. Ein genauer Termin hierfür stehe allerdings momentan noch nicht fest.

Nahwärmeversorgung wird ausgebaut

In puncto Nahwärmeversorgung seien zwischenzeitlich noch einige Häuser im Bereich der Raiffeisenstraße und Ruhpoint angeschlossen worden. Im kommenden Jahr wolle man die Nahwärmeversorgung in der Raiffeisenstraße fortsetzen sowie die Arbeiten in die Probststraße hinein ausdehnen. Auch die verschobenen Arbeiten in der Sachsenkamer Straße, zwischen der Einmündung in den Schongerweg und Ruhpointweg, würden auf der Agenda stehen.

Inbetriebnahme der Hackschnitzelheizung dauert noch

Der Bau der Hackschnitzelheizung sei überdies im Gange. Der relativ sportlich gefasste Zeitplan hierfür – mit einer Inbetriebnahme noch vor Weihnachten sei jedoch nicht mehr zu schaffen. „Wir haben diesbezüglich den Druck etwas herausgenommen und planen nun mit einer Inbetriebnahme im März oder April“, erklärte Dieckmann. Selbst wenn es Sommer werden sollte, wäre das nicht schlimm, weil dann die Heizperiode ohnehin vorbei ist. (ps)

