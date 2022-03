Bad Tölz: Sturzbetrunken Auto gefahren - Promillewert macht sprachlos

Von: Andreas Steppan, Christiane Mühlbauer

Bei Kontrollen im Landkreis stößt die Polizei immer wieder auf Autofahrer, die betrunken am Steuer sitzen. © Symbolfoto: Gerhard Seybert/dpa

Drei Trunkenheitsfahrten beschäftigten die Polizei in und um Bad Tölz am Wochenende. Die Promillewerte der Fahrer waren beachtlich. Den Vogel schoss ein Jachenauer ab.

Bad Tölz/ Reichersbeuern - Rund 2,4 Promille Alkohol hatte ein 27-jähriger Jachenauer am Samstag intus – was ihn nicht davon abhielt, sich ans Steuer seines Kleintransporters zu setzen. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Weilheim hielten den Fiat gegen 23 Uhr an einer Kontrollstelle in der Lenggrieser Straße in Bad Tölz an – und beendeten die Fahrt des Betrunkenen. Er musste seinen Führerschein abgeben, und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Betrunkene Sachsenkamerin fährt in Schlangelinien über B13

Ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug erregte am Samstag um kurz nach Mitternacht die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung der Tölzer Polizei. Der Ford war auf der B13 von Bad Tölz in Richtung Holzkirchen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Am Kranzer in Reichersbeuern wurde die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass die 40-jährige Frau aus Sachsenkam erheblich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille, heißt es im Pressebericht. Den Führerschein musste die Frau noch an Ort und Stelle abgeben. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.



Und in der Tölzer Krankenhausstraße beobachteten Zeugen am Samstag gegen 16.50 Uhr, wie ein Mann, der in seinen VW einstieg und wegfuhr, obwohl er ganz offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei traf den Mann, einen 38-jährigen Tölzer, kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Er war sichtlich betrunken.



1,6 Promille am Steuer: Tölzer muss Führerschein abgeben

Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 38-Jährige gab zu, von der Krankenhausstraße aus mit dem Auto nach Hause gefahren zu sein. Der Führerschein des Tölzers wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt.

