In Reichersbeuern wird wieder Theater gespielt: Premiere mit „Franzosenzipfe“

Die Reichersbeurer Theatergruppe mit (v.li.) Werner Härtl, Monika Frauenrieder, Franz Frauenrieder, Andreas Reiter, Christine Seiler, Barbara Bernöcker und (knieend) Korbinian Schlickenrieder probt derzeit für ihre Aufführungen im März. Nicht auf dem Bild ist Julian von Sigriz. © Hias Krinner

Nach langer Corona-Pause erwacht das Theaterleben in Reichersbeuern wieder zum Leben. Der Trachtenverien bringt ein neues Stück auf die Bühne - und das schon sehr bald

Reichersbeuern – Lange Zeit herrschte auf den Bühnen Stille, unterhaltsame und gesellige Veranstaltungen waren pandemiebedingt kaum möglich. Jetzt, da die Einschränkungen weniger werden, soll sich endlich wieder was rühren. So dachten jedenfalls der Reichersbeurer Trachtenverein und seine Theatergruppe: Im März lädt das rührige Ensemble zu sechs Vorstellungen von „Da Franzosenzipfe“ in den örtlichen Altwirtssaal ein, Premiere ist am Samstag, 5. März, um 20 Uhr.

Theaterspielen in Reichersbeuern: Ein Stück Heimatkultur

Eigentlich spielen die Reichersbeurer Theaterer ja immer in der Weihnachtszeit – und so hatten sie es auch im vorigen Herbst, als die Corona-Infektionszahlen noch deutlich niedriger waren, geplant. Im Spätherbst liefen regelkonform die Proben an, doch mit steigenden Inzidenzen wurde klar, dass es mit der Winterspielzeit nichts werden wird.

Jetzt aber wollen die Akteure wieder auf die Bretter und ihr Publikum zum Lachen bringen – unter Einhaltung der zu den jeweiligen Terminen geltenden Corona-Auflagen, versteht sich. „Jeder Besucher muss beim Einlass seinen entsprechenden Nachweis vorzeigen“, erklärt Klaus Steinbacher, der zusammen mit Werner Härtl Regie führt. Mit einkalkuliert ist zudem die Beschränkung der Besucherzahl auf 75 Prozent. „Wir werden die Tische locker aufstellen“, sagen Steinbacher und Trachtenvereins-Vorstand Sepp Schlickenrieder. Es sei ihnen ein Anliegen, wieder aktiv zu werden. „Schließlich ist das Theaterspielen ein Stück Heimat- und Vereinskultur.“ Die Theatertradition im Reichersbeurer Trachtenverein geht immerhin bis auf das Jahr 1909 zurück.

Vorbereitungen auf historisches Freiluftspiel in Reichersbeuern

Dass das Ensemble die Termine für seine Vorstellungen nicht im späteren Frühjahr angesetzt hat, liegt vor allem daran, dass es nach der letzten Aufführung am 20. März ohne Pause gleich weitergeht mit den Vorbereitungen und Proben für das große historische Freiluftspiel, das ursprünglich zur Reichersbeurer 1000-Jahrfeier geplant gewesen war. Sowohl 2020 als auch 2021 musste es abgesagt werden, nun hoffen alle, dass es heuer im Sommer aufgeführt werden kann.

Vorerst aber proben die Mimen für den Dreiakter aus der Feder von Thomas Kirnberger, einem Theater-Kollegen aus Habach. „Da Franzosenzipfe“ heißt das Stück, das im Jahr 1811 angesiedelt ist: Napoleon hat sich mit Bayern verbündet. Doch die bayerische Bevölkerung sieht das nicht unbedingt als Grund zur Freude, denn der Russlandfeldzug steht bevor und überall in heimatlichen Gefilden werden französische Soldaten einquartiert.

Trachtenverien Reichersbeuern zeigt königlich-bayerische Komödie

Die drei Frauen auf dem männerlosen Gschwendnerhof sehen dem mit Sorge entgegen, schließlich hat man von den Franzosen schon viel Schlimmes gehört. Und es kommt, wie es wohl kommen muss, doch nach Hoffen und Bangen, unerwarteten Wendungen und mit launiger Situationskomik erfährt die Handlung natürlich ein gutes Ende. Die königlich-bayerische Völkerverständigungskomödie, wie sie vom Autor charakterisiert wird, scheint in ihrer Botschaft auch heute noch relevant zu sein. Und überdies verspricht sie den Zuschauern ein paar heitere Stunden.

Termine: „Da Franzosenzipfe“ wird im „Altwirt“ aufgeführt am Samstag, 5. März, Sonntag, 6. März, Samstag, 12. März, Sonntag, 13. März, Samstag, 19. März, jeweils um 20 Uhr; am Sonntag, 20 März, um 14 Uhr. Karten zu je 12 Euro gibt es ab sofort bei der Raiffeisenbank in Reichersbeuern und beim Bürgerservice im Rathaus.

Von Rosi Bauer