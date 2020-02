Autofahrer schlittert im Schneematsch in Gegenverkehr - Frau verletzt

Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgten am Dienstag bei Reichersbeuern für einen Unfall. Dabei trug eine Frau leichte Verletzungen davon.

Reichersbeuern - Im Schneematsch hat ein Autofahrer am Dienstag bei Reichersbeuern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und so einen Unfall verursacht.

Laut Polizei war der Reichersbeurer (38) gegen 13.35 Uhr auf der Kreisstraße Töl13 in Richtung Bundesstraße 13 unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kurz vor der Zugunterführung rutschte er mit seinem Skoda auf die Gegenfahrbahn und schlitterte dort in die Fahrzeugseite eines VW, gelenkt von einer Reichersbeurerin (62), die noch vergeblich versuchte, nach rechts auf ein Feld auszuweichen.

Durch den Aufprall wurde der Airbag auf der linken Fahrzeugseite im VW ausgelöst und die Fahrerin dadurch leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig zum Arzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 6000 Euro.

