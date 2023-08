„Er hat einfach so gerne gelebt“: Reichersbeurer Unternehmer Harald Schirop nach Unfall gestorben

Von: Felicitas Bogner

Im August 2020 berichtete Harald Schirop unserer Zeitung begeistert von der Gerüsteinkleidung der Münchner Frauenkirche. Im September wurde nach elf Jahren die Baustelle beendet. © felicitas Bogner/a

Der Reicherbeurer Unternehmer Harald Schirop ist mit 80 Jahren nach einem Motorrad-Unfall gestorben. Er hat in ganz Bayern für große Kirchensanierungen die Gebäude eingerüstet.

Reichersbeuern – Er liebte das Leben. Und er kostete es mit jedem Atemzug voll aus. Harald Schirop war ein erfolgreicher Unternehmer. Seine Firma „Stahlrohrgerüstbau München“ rüstete zahlreiche Kirchen in München und ganz Bayern ein. Auch wenn der Betrieb sein Ein und Alles war, gab es etwas in seinem Leben, das einen noch höheren Stellenwert hatte: Seine Familie. Am 13. Juli ist Harald Schirop im Alter von 80 Jahren nach einem Motorradunfall an seinen Verletzungen gestorben.

Harald Schirop gestorben: „Wir haben unseren Mittelpunkt verloren“

„Wir haben unseren Mittelpunkt verloren“, schreibt die Familie in der Todesanzeige. „Wenn mein Papa gesagt hat, wir treffen uns, dann sind alle gekommen“, blickt seine Tochter Alexandra Schirop zurück. „Seit vor 21 Jahren die ersten Enkelkinder auf die Welt gekommen sind, waren ständig alle bei ihm. Es war viel Leben im Haus. Er hat seine Rolle als Opa geliebt, und bis zum Schluss ein sehr enges Verhältnis zu allen Enkelkindern gehabt.“

Bereits seit 2015 kämpfte Harald Schirop gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs an. Doch von dieser aggressiven Krankheit ließ der sportliche Lebemann sich nicht in die Knie zwingen. „Mein Mann war ein Kämpfer und so überstand er auch Operationen und die Chemotherapie“, sagt seine Ehefrau Heidi. Bei einer Motorrad-Tour durch die Dolomiten verlor der 80-Jährige am 11. Juni die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. „Das Motorrad war erst drei Tage alt“, erklärt seine Frau.

Harald Schirop hat am 11. Juni Kontrolle über sein Motorrad verloren

Bis zu seinem Unfall war Harald Schirop sehr aktiv. „Vor einigen Jahren hat er sich zwar aus dem Büro zurückgezogen, aber er hat immer noch die Baustellen hier in der Umgebung betreut“, erzählt seine Tochter, die die Firma weiterführt. „Für die Mitarbeiter war er immer eine Respektsperson, aber alle haben ihn und das familiäre Arbeitsklima sehr geschätzt“, unterstreicht seine Frau. „Er ist jedem auf Augenhöhe begegnet und war sich nie zu fein, mit anzupacken.“

1995 setzte der Gerüstbauer, der in Tölz aufgewachsen ist, alles auf eine Karte, und kaufte die Firma „Stahlrohrgerüstbau München“. „Er war so fleißig, jeden Tag hat er um 6 Uhr morgens das Haus verlassen, vor 20 Uhr kam er selten zurück“, berichtet seine Tochter Alexandra. Harald Schirop hatte die Verantwortung für große Projekte. In München rüstete er nahezu jede Kirche ein, aber auch im Landkreis gab es einige Schirop-Gerüste, beispielsweise an der Tölzer Kalvarienbergkirche oder der Stadtpfarrkirche. Sein Herzensprojekt war das Gerüst zur elfjährigen Sanierung der Türme der Münchner Frauenkirche (wir berichteten).

Auch generell hat er sich in der Branche einen Namen gemacht. „Mein Vater hat sich dafür eingesetzt, dass Gerüstbauer ein Lehrberuf wird“, betont seine Tochter. So hart und so viel der Reichersbeurer auch arbeitete, er hatte ein unantastbares Credo: „Am Wochenende war Familienzeit“, meint seine Frau Heidi und ergänzt: „Die Glorreichen Zehn, das waren wir. Mit unseren Töchtern, ihren Männern und den Enkelkindern waren wir zu zehnt“, sagt sie mit einem Lächeln.

Familie kam am 13. Juli ein Letztes mal zusammen

„Wir haben viele gemeinsame Ausflüge unternommen, wir waren Skifahren, haben Radltouren gemacht und waren zusammen im Urlaub“, blickt seine Tochter traurig, aber dankbar auf die vergangenen Jahre zurück. Neben seiner Begeisterung für Gleitschirmfliegen, Tauchen, Radfahren und Surfen war Harald Schirop ein passionierter Skifahrer. Bei einer Après-Ski-Feier hat er mit 22 Jahren seine große Liebe und spätere Ehefrau Heidi kennengelernt. Gemeinsam unternahm das Paar viele Fernreisen. „In Indien hat es ihm besonders gefallen, da waren wir gleich zweimal … Er hat einfach so gerne gelebt.“ Ein letztes Mal kamen die „Glorreichen Zehn“ am 13. Juli in der Klinik zusammen. „Wir konnten uns alle verabschieden.“ Seine geliebte Welt hat Harald Schirop im Beisein seiner Frau und seiner beiden Töchter verlassen.

