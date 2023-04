Unfall in Reichersbeuern: Moped-Fahrer rutscht unter Auto

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einem Unfall musste die Polizei ausrücken. © Hanno Bode/Imago

Das Missachten eines Verkehrszeichens wurde einem 17-Jährigen zum Verhängnis. Der junge Mann rutschte mit seinem Moped unter ein entgegenkommendes Auto.

Reichersbeuern - Einige Verletzungen zog sich der junge Fahrer eines Kleinkraftrads bei einem Unfall am Dienstag in Reichersbeuern zu. Der 17-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr die Kreisstraße 13. Auf Höhe der Bahnunterführung galt für ihn, dass der entgegenkommende Verkehr an der Engstelle Vorrang hat. Allerdings missachtete der Reichersbeurer diese Regelung.

Frontal auf entgegenkommendes Auto zugefahren

Das führte dazu, dass er frontal auf den entgegenkommenden Nissan eines 55-Jährigen aus Greiling zufuhr. Beide bremsten stark ab. Der Mopedfahrer stürzte und rutschte unter das Auto. Der junge Mann zog sich mehrere Prellungen und Frakturen zu und wurde ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 1500 Euro.

