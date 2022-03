Vorhang auf für den „Franzosenzipfe“: Reichersbeurer spielen wieder Theater

Turbulente Szene: Kiki Seiler in der Rolle der Maria Gschwendner, Julian von Sigriz (Jean-Marie Dubois), Monika Frauenrieder (Fanny Goldhofer) und Barbara Bernöcker (Vevi Gschwendner). © Matthäus Krinner

Als eines der ersten Laienensembles in der Region spielt die Gruppe des Reichersbeurer Trachtenvereins wieder Theater. Beim Stück „Da Franzosenzipfe“ gibt es viel zu lachen.

Reichersbeuern – Eine Kuhglocke läutet, der Vorhang hebt sich. Und schon wenige Augenblicke später ist das Stück im Gange. Nach längerer „Durststrecke“, wie es Trachtenvereins-Vorstand Sepp Schlickenrieder formulierte, wird in Reichersbeuern wieder Theater gespielt. Als eines der ersten Laientheater-Ensembles im Umkreis hat die Spielgruppe des Trachtenvereins die Lockerungen der Corona-Maßnahmen genutzt, um die alte Tradition wieder in Schwung zu bringen. Die Premieren-Vorstellung im Altwirtssaal war gut besucht – unter Einhaltung der aktuellen Regeln versteht sich.

Eigentlich sollte schon in der Weihnachtszeit gespielt werden

Der Inhalt des Stücks, das ja schon im Spätherbst einstudiert worden war und eigentlich in der Weihnachtszeit hätte aufgeführt werden sollen, führt 200 Jahre zurück in die seinerzeitige politische Situation. Um das Publikum gedanklich auf die Reise in die Vergangenheit mitzunehmen, erklärt Klaus Steinbacher zu Beginn der Vorstellung die Hintergründe des Dreiakters mit dem Titel „Da Franzosenzipfe“: Kaiser Napoleon hat sich mit Bayern verbündet. Als 1811 der Russlandfeldzug bevorsteht, lässt der Herrscher hierzulande überall seine Soldaten einquartieren. Zutiefst besorgniserregend finden das die drei Frauen auf dem männerlosen Gschwendnerhof, wie der Faden auf der Bühne von den Darstellern weitergesponnen wird. Schließlich hat man von den Franzosen schon viel Schlimmes gehört.

Rollen der Frauen auf dem „Weiberhof“ sind trefflich besetzt

Die Rollen der drei Frauen auf dem „Weiberhof“ sind in ihrer gespielten gegensätzlichen Wesensausprägung trefflich besetzt: Da ist Christine Seiler jun. die scharfzüngige und zu allem entschlossene Bäuerin, Barbara Bernöcker ihre herzliche Tochter und Monika Frauenrieder die manchmal ebenso tolpatschige wie schlagfertige Magd. In seiner Meinung über die Franzosen ist sich das Trio jedoch einig – daher auch die allseitige Verwendung der wenig schmeichelnden Bezeichnung „Franzosenzipfe“.

Zuschauer bei der Premiere amüsieren sich hervorragend

Dass auf den Hof des Öfteren Bote Ignaz (Franz Frauenrieder) und Kraxentrager Sepp (Korbinian Schlickenrieder) kommen, wird von der Bäuerin mit gemischten Gefühlen gesehen – für Situationskomik ist jedenfalls gesorgt. Und das umso mehr, wenn dann der zwielichtige Luggi Hastreiter (Werner Härtl) und Leutnant Lefabre (Andreas Reiter) auftauchen, um einhergehend mit gewissen sprachlichen Komplikationen das Quartier für den französischen Soldaten Jean-Marie Dubois (Julian von Sigriz) vorzubereiten.

Trotz des eigentlichen Ernstes der Geschichte amüsierten sich die Zuschauer bei der Premiere bestens angesichts der Entlarvung mancher Vorurteile und der köstlich ausgespielten Spitzen.

Auch der Autor des Stücks sitzt im Publikum

Seinen Spaß bei der Aufbereitung durch das verjüngte Reichersbeurer Ensemble unter der Regie von Steinbacher und Werner Härtl hatte auch der Habacher Thomas Kirnberger. Der Autor der „königlich-bayerischen Völkerverständigungskomödie“ war der Einladung ins Tölzer Land gefolgt. Die Idee zu diesem in der Historie verankerten Stoff sei ihm bei der Rückverfolgung seines Familien-Stammbaumes gekommen, erzählte er. Zum Schluss wendet sich auf dem Gschwendnerhof alles zum Guten und die Spielgruppe freut sich über den gebührenden Applaus.

Weitere Aufführungen finden am Samstag, 12., Sonntag, 13., sowie am Samstag, 19. März, jeweils um 20 Uhr statt. Die Vorstellung am Sonntag, 20. März, beginnt um 14 Uhr. Karten zu je 12 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Reichersbeurer Raiffeisenbank und beim Bürgerservice im Rathaus. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. (Rosi Bauer)

