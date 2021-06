Schock-Moment in Oberbayern: Mann schießt in Garten plötzlich um sich - Polizei rückt mit Großaufgebot an

Mit einer Schreckschusspistole und Knallpatronen ähnlich wie hier zu sehen, hat ein 41-Jähriger nachts in Reichersbeuern herumgeschossen.

Reichersbeuren

Schüsse haben in der Nacht zum Sonntag in Reichersbeuren (Bad Tölz) für Aufregung gesorgt. Ein Großaufgebot der Polizei musste anrücken.

Reichersbeuern – Wilder Westen in Reichersbeuern. Ein 41-Jähriger, der seinem Sohn am späten Samstagabend die Wirkung einer Schreckschusspistole demonstrieren wollte, hat für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Gegen 22.25 Uhr wurde die Tölzer Polizei telefonisch von einem Reichersbeurer alarmiert, dass ein Nachbar mehrere Schüsse in seinem Garten abgegeben habe.

Aufgrund der unklaren Einsatzlage wurde insgesamt zehn Streifenwägen auch aus den umliegenden Dienstbereichen zusammengezogen und nach Reichersbeuern geschickt. Die Situation erleichterte sich schlagartig, schreibt die Polizei in ihrem Bericht, als Kontakt zu dem Schützen aufgenommen wurde und der frank und frei zugab, dass er mit einer Schreckschusspistole und Platzpatronen geschossen habe. Er habe dies seinem Sohn zeigen wollen, sagte der 41-Jährige.

Reichersbeuren: Nach Schießerei - Polizei stellt auch ein Butterfly-Messer sicher

Der Schütze erwies sich dann aber doch als nicht so einsichtig, wie die Polizei gehofft hatte. Er sei im Besitz eines „kleinen Waffenscheins“, verteidigte er die nächtliche Schießerei. Die Schreckschusspistole sowie ein verbotenes Butterfly-Messer, die bei ihm gefunden wurden, wurden von den Beamten sichergestellt.

Schuss-Geräusche in Reichersbeuren: 41-Jähriger war alkoholisiert

Der 41-Jährige war alkoholisiert gewesen. In welchem Maße, schreibt die Polizei nicht. Nur, dass ihn deshalb eine Anzeige nach dem Waffengesetz erwarte. Zudem werde eine Mitteilung an das Landratsamt erfolgen, das dafür zuständig ist, dass die für den Besitz des „kleinen Waffenscheins“ notwendige Zuverlässigkeit geprüft werde. Von Christoph Schnitzer

