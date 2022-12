Dieckmann: „Wir müssen uns auch weiterhin auf unruhige Zeiten einstellen“

„Anna – das Kreuz der Herrschaft“ hieß das Freiluft-Theaterstück, das im Juli im Schlosshof aufgeführt wurde. Geplant war es eigentlich schon für 2020, als Reichersbeuern 1000 Jahre alt wurde. Gefeiert wurde aber erst in diesem Jahr. © Krinner/Archiv

Der Reichersbeurer Bürgermeister Ernst Dieckmann blickt in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats zurück und bittet darum, zusammenzuhalten. Zudem gab es Blumen für Ehrenamtliche.

Reichersbeuern – Zu den gewachsenen Gepflogenheiten im Reichersbeurer Gemeinderat gehört es, dass die Sitzung zum Gebetläuten unterbrochen wird, und dass vor der Jahresabschlusssitzung im Dezember in der Pfarrkirche St. Korbinian ein Gottesdienst gefeiert wird. Mit letzterer Tradition hatten die Gemeinderäte in den Pandemiejahren brechen müssen. Heuer aber konnten sie zusammen mit Pfarrer Quirin Strobl wieder einen Dankgottesdienst feiern.

Blumensträuße für Ehrenamtliche

Nach dem Kirchgang überraschte Bürgermeister Ernst Dieckmann im Sitzungssaal des Rathauses einige verdiente ehrenamtlich tätige Bürger mit Blumensträußen und begrüßte besonders herzlich Ehrenbürger und Altbürgermeister Hans Harrer. „Es war kein ganz normales Jahr“, stellte Dieckmann dann fest. „Die vergangenen drei Jahre haben das Leben vollständig verändert.“ Die Corona-Pandemie und der Krieg in Europa durch den Überfall Russlands auf die Ukraine haben in vielerlei Hinsicht Auswirkungen bis in die Gemeinde Reichersbeuern. Die Energiekrise und steigende Kosten beispielsweise haben die Gemeinde stark beschäftigt. „Wir müssen uns auch weiterhin auf unruhige Zeiten einstellen. Wichtig ist aber, dass man gerade in schwierigen Zeiten zusammensteht“, sagte Dieckmann. „Ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen.“

Vorbereitungen seien für den hoffentlich nicht eintretenden „Blackout“ getroffen worden, erklärte der Rathauschef. Die Gemeinde hat ein großes Notstromaggregat angeschafft, mit dem bei länger andauernden Energieausfällen Schule und Turnhalle mit Strom und damit auch mit Wärme versorgt werden können. Beide Gebäude dienen im Bedarfsfall als Anlaufstelle für Bürger.

Rückblick auf viele Themen

Zu den wichtigen Themen, die im Gemeinderat behandelt wurden, zählten beispielsweise der Umbau des alten Rathauses, in dem jetzt eine Hausarztpraxis untergebracht ist und die Umgestaltung von Büroräumen für die Unterbringung von drei geflüchteten Familien aus dem Donbas. Im Reichersbeurer Schloss konnten mit wechselnden Belegungszahlen durchschnittlich 30 Personen, die vor den Kriegswirren geflohen waren, eine vorübergehende Bleibe finden.

Eine sehr gute Entscheidung sei der Bau des Nahwärmenetzes gewesen, das der Gemeinderat mit seinem Ja zur Erweiterung auf die nächsthöhere Stufe gesetzt hat. Die Veränderungen auf dem Energiesektor ab Februar, „haben dazu geführt, dass die ohnehin schon gute Nachfrage nochmals deutlich angestiegen ist“, berichtete Dieckmann. Auf diesem Sektor stehen im nächsten Jahr viele Veränderungen an. Bereits begonnen wurde der Bau des Hackschnitzel-Heizkraftwerks. Außerdem soll das Netz 2023 eine umfangreiche Erweiterung erfahren.

Das steht 2023 an

In diesem Jahr wurde die Kreisstraße Töl 13 von der Bahnunterführung bis zum Ortsanfang von Reichersbeuern saniert. Das dabei angefallene Fräsgut wurde direkt in den noch nicht ausgebauten Teil des Schongerweges eingebaut. Im nächsten Jahr soll das noch fehlende Teilstück vom Ortseingang bis zur Raiffeisenstraße erneuert und der bestehende Gehweg entlang der Sachsenkamer Straße bis zur Ruhpointhöhe verlängert werden.

Nach mehreren Anläufen gelang es heuer auch, das im Rahmen der 1000-Jahrfeier geplante Theaterstück am Schloss und das Konzert der Fäaschtbänkler nachzuholen. Beides seien sehr gelungene Veranstaltungen gewesen, die aufzeigten, dass die Zusammenarbeit im Ort stimmt, so Dieckmann.

Er wagte auch einen Blick nach vorne. „Im Jahr 2023 wird die Dorferneuerung wieder mehr in den Vordergrund rücken“, sagte er. Der Bescheid der Regierung von Oberbayern soll spätestens im Januar eintreffen. Danach können Projekte, beispielsweise die Gestaltung der Dorfmitte in Angriff genommen und die Sanierung der Kreisstraße durch den Ort abgeschlossen werden.

Dank für gute Zusammenarbeit

Zum Abschluss bedankte sich Dieckmann bei den Vereinen für ihre wichtige Arbeit und für die gute Zusammenarbeit mit der Kirche. Ein herzliches Vergelt’s Gott richtete er auch an alle Bürger, die sich in einem Ehrenamt für die Allgemeinheit engagieren. Er dankte allen den Mitarbeitern und dem Gemeinderat – allen voran seinen Stellvertretern Andreas Melf und Klaus Harrer – für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. (ps)

