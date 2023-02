Flüchtlingsunterbringung in Reichersbeuern? Keine große Lösung wie 2015

Zwei solcher Mobilheime nutzt die Gemeinde zur Unterbringung von Obdachlosen. © arp/Archiv

Zur Unterbringung von Obdachlosen hat Reichersbeuern zwei Mobilheime behalten. Weitere für Flüchtlinge aufzustellen, ist aber nicht angedacht.

Reichersbeuern – Die Gemeinde Reichersbeuern hat von den einst am Kranzer an der B13 aufgestellten Mobilheimen zwei zur Eigennutzung zurückbehalten. Eines davon wurde im Bereich der Reiter-Säge aufgestellt und soll zur Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates regte Bürgermeister Ernst Dieckmann an, in unmittelbarer Nachbarschaft zusätzlich einen Bürocontainer aufzustellen. Der neue Container soll Wasser-, Kanal- und Stromanschluss erhalten und in eine Waschküche umfunktioniert werden. Der Zugang soll, wie auch bei der benachbarten Unterkunft, von der Westseite aus erfolgen. Der Container wird mit Holz verschalt und erhält ein Satteldach mit roten Dachpfannen. Auf der Nordseite ist ein aus Holz gefertigter Anbau vorgesehen, der nach Westen offen ist. Dieser könnte, so Dieckmann, zum Beispiel als Abstellraum für Fahrräder genutzt werden. Baurechtlich gebe es keine Probleme. Der Bauausschuss, hatte bei der Vorberatung empfohlen, vor der Ausführung noch zusätzlich einen Gemeinderatsbeschluss einzuholen.

„Guter Wille sollte erkennbar bleiben“

Angesichts des Ukraine-Krieges und der verschärften Nachfrage nach Flüchtlingsunterkünften werde das Thema nicht lange auf sich warten lassen, gab Dieckmann zu bedenken. „Im vorliegenden Fall noch zusätzlich abzuwarten, ist verschenkte Zeit“, warf Zweiter Bürgermeister Andreas Melf in die Debatte ein. Das Landratsamt suche händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten, berichtete er. Von Seiten des Landkreises würden vor allem große Lösungen gesucht. Im Vorfeld habe sich aber schon herauskristallisiert, dass von der Verwaltungsgemeinschaft keine umfangreiche Hilfe wie 2015, als am Kranzer 40 Mobilheime aufgestellt wurden, angeboten werden könne. „Unser guter Wille zur Hilfe sollte aber erkennbar bleiben. Das ist wichtig“, bekräftigte Melf. Wo sich Möglichkeiten eröffnen, Wohnungen frei werden oder passende Flächen angeboten werden können, werde die Gemeinde versuchen, etwas zur Verfügung zu stellen. Das sahen mit einer Ausnahme auch die übrigen anwesenden Gemeinderatsmitglieder so und stimmten der Planung ohne nochmalige Vorlage zu. (Günter Platschek)

