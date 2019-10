Zwei Marias, ein Konzert: Zwei Jugendliche haben in Reichersbeuern wieder etwas Besonderes vor

Konzert-Organisatorinnen: Maria Rest (li.) und Maria Steinbacher laden am Freitag in die Reichersbeurer Kirche ein.

Konzert am Freitag in der Pfarrkirche

Zum zweiten Mal organisieren Maria Rest und Maria Steinbacher am Freitagabend in der Pfarrkirche in Reichersbeuern ein außergewöhnliches Konzert. Viele Jugendliche sind daran beteiligt.