Reihenweise gestürzte Mountainbiker: Tölzer Bergwacht hat mit Radlern alle Hände voll zu tun 

Zahlreiche Einsätze hatte die Tölzer Bergwacht in den vergangenen Tagen zu bewältigen. Besonders häufig musste sie zu Unfällen mit Mountainbikern ausrücken.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zunächst aber wurden die Bergretter am Sonntag zum Blomberg gerufen. Die Alarmierung hier: Kreislaufkollaps. An der Mittelstation trafen die Helfer auf eine 12-Jährige mit Atembeschwerden. Nach kurzer Versorgung wurde die Jugendliche mit dem Bergrettungsfahrzeug ins Tal gebracht. Am Nachmittag dann rückte die Bergwacht mit Notarzt ins Steinbachtal aus. Auf dem Weg zur Aueralm war ein E-Bike-Fahrer gestürzt und hatte sich dabei die Schulter ausgekugelt. Mit einer Vakuumschiene stellten die Ehrenamtlichen die schmerzhafte Verletzung ruhig. Diese Schiene ist mit kleinen Kugeln gefüllt, die der Helfer ideal an den Körper anformen kann. Unter dem anschließend erzeugten Vakuum erhärtet sie sich dann. Der 56-jährige Münchner kam dann zur Weiterversorgung ins Krankenhaus.

Am Montag kam es zu einem Einsatz im Längental. Ein 67-jähriger aus Oberfischbach stürzte mit seinem Mountainbike und zog sich eine Hüftverletzung, Prellungen und Schürfwunden zu, wie Paul Schenk von der Bergwacht berichtet. Nach einer Erstversorgung durch den Bergwacht-Notarzt wurde der Oberfischbacher zum Längental-Parkplatz gebracht. Dort übernahm ihn der Rettungsdienst und fuhr ihn ins Tölzer Krankenhaus.

Auch tags darauf rückten die Retter wieder aus. Als er mit seinem Mountainbike betrunken eine Forststraße hinunterfuhr, ist ein Gaißacher am Dienstag gestürzt. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 17.50 Uhr in einer Kurve etwa 300 Meter unterhalb der Schwaigeralm ohne Fremdbeteiligung. Der 20-Jährige, der keinen Helm trug, schlug mit Kopf und Gesicht auf der Schotterstraße auf. Dabei erlitt er massive Schürfwunden an der rechten Gesichts- und Kopfseite. Die Bergwacht brachte ihn nach der Erstversorgung ins Tal, von dort ging’s weiter ins Tölzer Krankenhaus. Weil er eine Alkoholfahne hatte, wurde ihm dort Blut für einen Test abgenommen. Ein Vortest hatte einen Promillewert über 1,1 ergeben.

„Es ist erstaunlich“, so Schenk, „dass es so geballt Unfälle mit Mountainbike-Fahrern waren.“ In allen Fällen waren es alleinbeteiligte Stürze. Wie berichtet musste bereits vorige Woche eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus nach Murnau geflogen werden. Sie war im oberen Teil der Forststraße zum Blomberg gestürzt, Wanderer hatten Hilfe geholt. mel/ast

