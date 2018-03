Wer klaut denn einen Seitenspiegel?

In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt die Tölzer Polizei. Geschädigt ist ein VW-Bus-Fahrer.

Lenggries - Nach Angaben der Beamten hatte ein 32-jähriger Lenggrieser seinen roten VW-Bus T4 am Montag gegen 9 Uhr in einer Parkbucht an der Lenggrieser Kirchstraße abgestellt. Neben seinem Bus parkten zu diesem Zeitpunkt zwei Autos. Als der Mann gegen 15 Uhr zurückkam, fehlte an seinem VW der linke Außenspiegel.

Der unbekannte Täter muss den Spiegel abgerissen und dann mitgenommen haben, weil er sich nirgendwo in der Umgebung fand.

Hinweise unter Telefon 0 80 41/76 10 60.

