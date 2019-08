Polizei greift vermissten Hermann M. in München auf

Die Polizei hat den 74-jährigen Hermann M. aus Sachsenkam (Bad Tölz) gesucht. Er wurde am Abend in München aufgegriffen.

Update vom 14. August, 21.04 Uhr: Es dauerte nicht lange: Um kurz nach 21 Uhr meldete die Polizei glücklicherweise, dass Hermann M in München aufgegriffen wurde. Die Fahndung hat sich erledigt.

Wo ist Hermann M.? Polizei sucht dementen Mann aus Sachsenkam

Sachsenkam - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bittet um die Unterstützung der Bürger. Der 74-jährige Hermann M. aus Sachsenkam ist seit Mittwoch dem 14. August um ca. 13 Uhr vermisst. Er ist dement und verschwand aus Schaftlach.

Wie die Polizei berichtet, wurde er mutmaßlich am Bahnhof in Schaftlach gesehen. Er könnte mit der Bahn weggefahren sein oder ist per Anhalter unterwegs. Als Anlaufstelle für den Vermissten gelten auch München und Bad Tölz. Am Donnerstag hätte er einen Urlaub in Kärnten geplant. Er trug den gleichen Hut und die gleiche Hose wie auf dem Foto, das die Polizei im Zusammenhang mit der Suche veröffentlicht hat.

Die Polizei beschreibt Hermann M. wie folgt:

Der vermisste Hermann M. ist 74 Jahre alt und wohnt in Sachsenkam. Beschreibung: Ca. 1,75 Meter groß, weiße Haare, beiger Hut, dunkelbeige Cargo Hose, weinrotes Blouson, schlank und zieht rechtes Bein etwas nach.

mm/tz