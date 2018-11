8,18 Gramm passen in die Nase - Schnupfer-Meisterschaft in Sachsenkam war wieder Riesengaudi 

26 Schnupfer versuchten heuer wieder Meister im Tabak-Schnupfen zu werden. Auch heuer konnte wieder niemand Christian Oswald schlagen. Dessen Rekord liegt bei 9.2 Gramm.

Sachsenkam – Die Schnupfer-Meisterschaft der „Schmaizlbrüder Sachsenkam“ ist eher eine Riesengaudi als ein ernsthafter Wettbewerb. So auch dieses Mal, als der Wettbewerb im Vereinslokal „Neuwirt“ über die Bühne ging. Seriensieger Christian Oswald konnte auch heuer keiner stoppen. Seit 2003 sicherte er sich den Titel ohne Unterbrechung.

26 Schnupfer versuchten dieses Mal, dem Rekordhalter den Titel streitig zu machen – vergeblich. „Ziagts gscheit o, so an günstigen Schnupftabak kriagts nimma“, ermunterte Vorsitzender Josef „James“ Bacher die Kandidaten. Und so bemühten sich die Teilnehmer, möglichst viel von den zur Verfügung gestellten zehn Gramm Tabak innerhalb von drei Minuten in die Nase zu stopfen. Zum Einsatz kommt dabei nur ein traditioneller, reiner „Schmai“ – ohne jegliche Zusatzstoffe. „Wenn da etwa Menthol drin wäre, dann würde es denen die Nase zerreißen“, sagte der Vorsitzende schmunzelnd.

Die Cracks unter den angetretenen Sachsenkamer Schnupfern, darunter auch zwei Frauen, wissen ganz genau, dass bei dem Wettbewerb weniger die Größe des Riechorgans eine Rolle spielt. In erster Linie kommt es hierbei auf Geschicklichkeit und die richtige Technik an, wenn man versucht, möglichst viel von dem exakt abgewogenen Schmai im Gesichtserker unterzubringen. Nach jedem Durchgang wird der übrig gebliebene Rest auf einer Feinwaage genauestens abgewogen.

Unter großem Hallo der Zuschauer machten sich schließlich die Zweierteams daran, heuer Oswald den Titel streitig zu machen. Doch selbst der zweitplatzierte Erich Krätz blieb mit 6,71 Gramm Schmaizler noch erheblich hinter Oswald zurück. Der lag mit 8,18 Gramm uneinholbar vorne. Dabei blieb er doch erheblich unter dem von ihm selbst aufgestellten Rekord zurück: Der liegt bei 9,20 Gramm. Auf Rang drei landete Josef Reiter mit 6,53 Gramm.

