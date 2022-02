Abschied nach 26 Jahren: Pfarrer Jiri Tesar verlässt Sachsenkam

Von: Stefanie Wegele, Gabi Werner

Zum Abschied bekam Pfarrer Jiri Tesar (Mitte) ein Gemälde geschenkt. Kirchenpfleger Peter Nöscher (re.) und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Xaver Waldmann waren am Sonntag bei seinem letzten Gottesdienst dabei. © Privat

Pfarrer Jiri Tesar verlässt Sachsenkam: Der 73-Jährige ist künftig als Pfarrvikar am Tegernsee tätig. Jetzt wurde er von seiner Pfarrei verabschiedet.

Sachsenkam/Bad Wiessee – 26 Jahre lang war Jiri Tesar als Ortspfarrer für die Pfarrei Sachsenkam-Piesenkam zuständig. Am vergangenen Sonntag ist er mit einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet worden. Jetzt, mit 73, will Tesar es etwas ruhiger angehen lassen und sattelt daher noch einmal um. Künftig wird der Geistliche als Pfarrvikar das Seelsorgsteam der Pfarrverbände Waakirchen-Schaftlach und Gmund-Bad Wiessee (Landkreis Miesbach) unterstützen.

Pfarrei Sachsenkam-Piesenkam wird jetzt erst einmal vom Pfarrverband Dietramszell mitversorgt

Die Pfarrei Sachsenkam-Piesenkam wird jetzt erst einmal vom Pfarrverband Dietramszell mitversorgt. „Wie es dann grundsätzlich weitergehen wird, steht noch in den Sternen“, erzählt Kirchenpfleger Peter Nöscher. „Aber Sachsenkam alleine wird es nicht mehr geben.“ Es werde insgesamt eine Lösung gesucht, auch für die umliegenden Gemeinden.

Am Sonntag nun feierte Tesar den letzten Gottesdienst in Sachsenkam. Der feierliche Abschied wurde musikalisch umrahmt von Organist Marcus Rummel, Florian Kronwitter (Trompete) und Lore März (Gesang). Schließlich gab es noch ein Geschenk für den scheidenden Pfarrer: Ein Gemälde der Sachsenkamer Künstlerin Ursula Pfatrisch, das die Silhouette der Kirchtürme von Sachsenkam, Piesenkam und Reutberg zeigt. Wie so vieles zurzeit konnte der Abschied wegen der Corona-Situation nur im kleinen Rahmen stattfinden.

Umzug nach Bad Wiessee steht an

Künftig wird Jiri Tesar im Pfarrhaus in Bad Wiessee wohnen – sobald dort die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Pfarrer Stephan Fischbacher, seit September Leiter der Pfarrverbände Waakirchen-Schaftlach und Gmund-Bad Wiessee, freut sich über den neuen Mitstreiter: „Er strahlt viel Motivation und Engagement aus“, sagt er über den künftigen Pfarrvikar. Als Pfarrvikar tritt der in Mähren/Tschechien geborene Geistliche in die zweite Reihe zurück und steht dem 40-jährigen Fischbacher in dessen Wirkungskreis unterstützend zur Seite. „Veränderung schadet nicht“, sagt Tesar über seinen Wechsel. „Das hält frisch und gesund.“ Das Tegernseer Tal ist dem 73-Jährigen bereits von einigen Besuchen vertraut. Der Tegernsee erinnere ihn ein wenig an den See Genezareth, meint der Geistliche. „Er ist so schön gelegen.“

Noch bis zu seinem 75. Geburtstag wird Tesar mitarbeiten

Tesar, der derzeit noch in Sachsenkam wohnt und zwischen alter und neuer Wirkungsstätte pendeln muss, hofft, möglichst bald nach Bad Wiessee umziehen zu können. Im dortigen Pfarrhaus stehen Räumlichkeiten für ihn bereit, allerdings werden noch Renovierungsarbeiten durchgeführt. „Die Böden müssen abgeschliffen und einige Fenster ausgetauscht werden“, berichtet Fischbacher. Spätestens im Frühjahr, so hofft er, werde der neue Pfarrvikar hier einziehen können.

Noch bis zu seinem 75. Geburtstag wird Tesar in den Pfarrverbänden am Tegernsee mitarbeiten. Zunächst werde er überall Gottesdienste halten, damit ihn die Gläubigen kennen lernen, sagt Fischbacher. „Er wird sicher auch viele Trauungen, Taufen und Beerdigungen übernehmen“, kündigt der Pfarrverbandsleiter an. Acht Mitarbeiter umfasst nunmehr das Seelsorgsteam, das sich um die beiden Pfarrverbände kümmert. Wer welche Aufgaben übernimmt und wer die Gottesdienste in den einzelnen Pfarreien hält, „darüber stimmen wir uns jede Woche ab“, so Fischbacher. Dabei hätten die einzelnen Seelsorger durchaus ihre Schwerpunkte. „Es ist wichtig, dass überall Leute sind, die sich gut auskennen.“

