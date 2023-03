Albert Füracker beim Milchabend in Reutberg - Empörte Rufe bei Rede von Naturschützer

Vor knapp 1000 Besuchern sprach im Reutberger Festzelt Albert Füracker. Bayerns Finanz- und Heimatminister war für die erkrankte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber eingesprungen. © mk

Am Milchabend des Bund Deutscher Milchviehhalter im Reutberger Festzelt in Sachsenkam bleiben viele Fragen offen.

Sachsenkam – Wohin geht die Reise mit Bayerns Milchbauern? Werden sie als Subventionsempfänger oder als Landschaftspfleger angesehen oder lässt man ihnen doch eine Chance, Unternehmer zu sein? Mit diesen Fragen überschrieb der Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) den traditionellen Milchbauernabend, der am Montag im Reutberger Festzelt stattfand – nach dreijähriger Corona-Zwangspause

Eigentlich hatte man gehofft, auf die genannten Fragen Antworten von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zu bekommen, die als Festrednerin vorgesehen war. Doch Kaniber musste kurzfristig wegen Erkrankung absagen und schickte als Vertretung Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. Er habe Landwirtschaft gelernt und 23 Jahre lang einen Milchviehbetrieb geleitet, stellte sich der Oberpfälzer den knapp 1000 Zuhörern im Zelt vor. In seinen Ausführungen legte Füracker ein Bekenntnis zur bayerischen Landwirtschaft und zur Nutzviehhaltung ab, wenngleich Lösungen für die seit Langem vom BDM angeprangerten Missstände kaum sichtbar wurden.

Die Marktstellung der Bauern sei zu schwach, sie bräuchten bessere Rahmenbedingungen für die Preise, Überproduktion müsse vermieden, stattdessen die Produktion an der Nachfrage ausgerichtet werden, hatte Hans Hainz, Sprecher des Tölzer BDM-Kreisverbands, zuvor die Standpunkte auf den Tisch gelegt. Der BDM habe genügend Vorschläge gemacht, diese Probleme anzugehen, doch die Politik zeige diesbezüglich wenig Bewegung.

Erntete empörte Rufe und Pfiffe: Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern. © mk

Man prüfe diese Vorschläge, speziell den Artikel 148 der Gemeinsamen Marktordnung, erklärte Füracker. Darin geht es um die Festsetzung von bestimmten Liefermengen für eine bestimmte Laufzeit zu einem bestimmten Preis. Generell fand der Minister ein breites Spektrum an für die Bauern kaum nachvollziehbaren Hürden und ideologischen Strömungen, meist in Verbindung mit der Ampelregierung in Berlin. „Für unsere Ernährungssicherheit und zur Bewirtschaftung unseres Grünlandes brauchen wir Tierhaltung“, so sein Statement.

Forderte bessere Rahmenbedingungen: Hans Hainz, Sprecher des Tölzer BDM-Kreisverbands. © mk

Insekten in Lebensmitteln, Urlauber, die in aller Herren Länder das Essen genießen und nur zuhause in Deutschland nach Tierwohl und Hygiene fragen, importiertes Fleisch ohne Kennzeichnungspflicht, höchster Schutz für Wolf und Biber trotz großer Schäden – damit wolle er sich nicht anfreunden, sagte Füracker. Nun werde sogar die Nachhaltigkeit von Holz aus dem eigenen Wald infrage gestellt. „Es ist allemal besser als Gas aus Katar und Öl aus Arabien.“

Richard Mergner erntet empörte Rufe

Weit weniger Sympathien aus dem Publikum erntete Bund-Naturschutz-Vorsitzender Richard Mergner bei seinem Vortrag. Gleich zu Beginn griff er das Thema Wolf und Biber auf: „Ohne Zäune werdet Ihr Eure Tiere nicht schützen können.“ Dafür gab es aus dem Zelt empörte Rufe und Pfiffe. Woraufhin Mergner auf andere Dinge zu sprechen kam, „bei denen Landwirtschaft und Naturschutz partnerschaftlich zusammenarbeiten“.

Ein Ende des Wachstumsdrucks, mehr Macht gegenüber dem Handel, mehr Außenschutz (Stichwort Mercosur-Abkommen), faire Partnerschaften mit den Molkereien, ein Gegensteuern gegen die Einführung der neuen Gentechnik mit Patenten und Lizenzen, dafür stehe man gemeinsam ein. Die Klimakrise verlange aber ebenso nach Maßnahmen: „Wir müssen Moore wieder vernässen, wir brauchen Grünland, Wiesen und Weiden mit unterschiedlichen Intensitäten, Ökolandbau, weniger Fleisch zu einem besseren Preis“, so Mergners Auflistung. Man müsse dafür sorgen, dass Förderungen nicht nach Fläche, sondern für Leistungen zugunsten von Umwelt, Tierwohl und Gesellschaft erteilt würden.

„Wir treten auf der Stelle“

Dauergrünland müsse bei der Prämiengestaltung besser gestellt werden, forderte diesbezüglich BDM-Landesvorsitzender Manfred Gilch. „Denn ein Hektar Dauergrünland kann mehr CO2 binden als ein Hektar Wald .“ Das gerne gelobte bayerische Kulturlandschaftsprogramm könne die wirtschaftliche Perspektive der Milchbauern nicht wirklich verbessern. Die aktuelle Markt- und Preissituation der Milchbauern sei wenig aufbauend: Phasen mit guten Erzeugerpreisen – wie im vorigen Jahr unter den bekannten Umständen eingetreten – würden die Bauern dazu verleiten, mehr Milch zu produzieren. Was sich aber schnell bei den Preisen bemerkbar mache, die derzeit wieder im Sinken seien. „Wir sehen diese Entwicklung seit Monaten, doch niemand reagiert.“ Aus der Preiskrise von 2016 und der damals nach langer Ablehnung angewandten BDM-Strategie mit freiwilliger befristeter Mengenreduzierung gegen Entschädigung habe man gelernt, dass schon eine EU-weite Reduzierung um zwei Prozent Wirkung zeige. „Aber wir treten auf der Stelle“, kritisierte Gilch. (Von Rosi Bauer)

