Alkohol am Steuer: Polizei kontrolliert rund ums Josefifest am Reutberg

Von: Andreas Steppan

Die Polizei führte im Umfeld des Josefifests gezielt Alkoholtests durch. (Symbolfoto) © Volkmar Schulz/dpa

Im Reutberger Bierzelt herrscht Abend für Abend beste Stimmung. Die Kehrseite: Die Gefahr von Promille-Autofahrten steigt. Die Polizei zeigt Präsenz.

Sachsenkam – Wer sich beim Josefifest am Reutberg die eine oder andere Mass Bier gönnt, sollte sich danach tunlichst nicht mehr ans Steuer eines Autos setzen. Das macht die Polizei mit gezielten Kontrollen im Umfeld des Festzelts klar.

Autofahrer in Sachsenkam mit erhöhtem Promillewert erwischt

Ein Fahrverbot und eine Geldbuße kommen zum Beispiel auf einen 32-jährigen Mann aus Bad Indersdorf (Landkreis Dachau) zu. Die Polizei hielt den Audi-Fahrer am Sonntag gegen 22.10 Uhr auf der Reutbergstraße in Sachsenkam zur Verkehrskontrolle an. Weil die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Ergebnis: Der 32-Jährige hatte 0,68 Promille intus.

Vor Festzelt: Polizei unterbindet Alkohol-Fahrt

Noch mal Glück hatte hingegen ein 26-jähriger Starnberger. Er wollte laut Polizeibericht gegen 0.15 Uhr nach dem Besuch des Josefifests gerade mit seinem Opel nach Hause fahren, als ihn eine Streife auf dem Parkplatz vorsorglich kontrollierte. Da der Wert des Alkotests grenzwertig war, unterbanden die Beamten die Fahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

