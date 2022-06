Altbürgermeister Max Gast gestorben: „Sachsenkam war bei ihm in guten Händen“

Er war offen und ehrlich: Max Gast (†). „Ich geh nur so weit, wie man mich schiebt“ Ein Meister des hintergründigen Humors

Nachruf

Im Tölzer Land erfreute er sich stets großer Beliebtheit. Nun ist Altbürgermeister Max Gast ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er prägte die Geschichte von Sachsenkam maßgeblich.

Sachsenkam – Wohl kaum ein anderer in der Geschichte Sachsenkams hat den Ort dermaßen geprägt wie Max Gast. Am Mittwoch ist der 87-Jährige, dessen Gemeinde ihn mit dem Titel Ehrenbürger und Altbürgermeister auszeichnete, in der Asklepios-Klinik in Bad Tölz gestorben. Sein Tod hat im Dorf tiefe Betroffenheit und Trauer ausgelöst. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter.

Der gebürtige Sachsenkamer gehörte seit 1966 als CSU-Mitglied dem Gemeinderat an. 1978 wurde er zum 1. Bürgermeister gewählt, ein Amt, das er 30 Jahre bekleidete, bis er sich 2008 ins Privatleben zurückzog. „Max Gast war der geborene Lokalpolitiker“, sagt sein langjähriger Stellvertreter Helmut Rührmair. Seine Schaffensperiode für die Gemeinde begann bereits in den frühen 1960er-Jahren, als er sich zusammen mit anderen Sachsenkamer Grundbesitzern für die bei den Landwirten nicht unumstrittene Flurbereinigung einsetzte. Als segensreiches Produkt daraus wurde 1978 für die Einwohner die Umgehung von Sachsenkam in Betrieb genommen.

„Ich geh nur so weit, wie man mich schiebt“

Bei der Gebietsreform 1972 bewies Gast ein feines Gespür, als er sich zusammen mit dem Reichersbeurer Bürgermeister Hans Harrer und Greilings Gemeindeoberhaupt Michael Gistl zur Gründung einer Verwaltungsgemeinschaft entschied. Dabei war Gast ein durchaus streitbarer und kritischer Geist in den Gemeinschaftsversammlungen, der mit Nachdruck die Interessen Sachsenkams vertrat. Anordnungen von übergeordneten Behörden wurden zunächst hinterfragt und geprüft, ob es nicht eine bessere Lösung für Sachsenkam gibt. „Den Gemeinderäten wird sicher sein Motto in Erinnerung bleiben: „Im Umgang mit Ämtern bin ich wie ein Schubkarrn. Ich geh nur so weit, wie man mich schiebt.“

„Höchster Gradmesser für sein Handeln war stets das Wohlergehen von Sachsenkam“, ergänzt Rührmair. Und da gab es kein Pardon. Zornesröte trieb ihm Anfang der 1990er-Jahre ein Bericht im Tölzer Kurier über eine wie sich später herausstellte Statistik mit falschen Zahlen über die Höhe der Abfallmengen der Sachsenkamer ins Gesicht. In Sachsenkam seien die größten „Saubären“ wurde da getitelt. Der damalige Chefredakteur entschuldigte sich und wies darauf hin, dass die gelieferten Zahlen der Abfallentsorgung falsch gewesen waren. Das Nachgrollen war noch mehrere Sitzungen danach zu hören.

Max Gast hatte Augenmaß für das Machbare. Als genialer Schachzug erwies sich die Erweiterung des Gewerbegebiets und die Ansiedlung der heute weltweit erfolgreich operierenden Firma HaWe, die nicht nur Geld in die Gemeindekasse spült, sondern auch zahlreiche Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen hat. „Max Gast verkörperte Sachsenkam wie kein Zweiter, war in den Vereinen vernetzt und begegnete allen mit offenem Ohr und großem Sinn für Gerechtigkeit“, charakterisiert sein Nachfolger im Bürgermeisteramt, Hans Schneil. Als Bürgermeister ist es Gast gelungen, das verschlafene Kirchseedorf in ein Schmuckkästchen zu verwandeln.

Ein Meister des hintergründigen Humors

Kritikern, die damals auf die hohe Verschuldung der Gemeinde hinwiesen, begegnete er stets mit dem Hinweis, dass dadurch eine Infrastruktur geschaffen wurde, die sich sehen lassen kann. Die Wasserversorgung mit Tiefbrunnen und Hochbehälter, die Sanierung des Ortskerns, der Bau des Kindergartens, des gemeindlichen Friedhofs, der Sporthalle, die Erweiterung des Feuerwehrhauses und der Kauf eines Einsatzfahrzeugs, die finanzielle Beteiligung am Schulhaus- und Turnhallenbau in Reichersbeuern und nicht zuletzt der Bau der Kanalisation und die Sanierung des Klärwerks in Bad Tölz. Diese Aufgaben haben dafür gesorgt, dass die Gemeindekasse nie zu voll wurde.

Max Gast war nicht nur ein Meister seiner Bürger, sondern in seiner verschmitzten Art ein Meister des hintergründigen Humors. Er hat es verstanden auf humorvolle Weise Problemen die Spitze zu nehmen und konnte dabei wie kein anderer über sich selbst lachen. Seine Geradlinigkeit, seine offene Art, auch Unangenehmes beim Namen zu nennen, sind Wesenszüge, die ihn als Mensch über die Grenzen seiner Gemeinde hinaus bekannt und beliebt gemacht haben. Sein Rat ist deshalb auch überörtlich gefragt. „Sein Wort hatte Gewicht, seine Ansichten Hand und Fuß. Der Max war offen und ehrlich“, sagt sein langjähriger Wegbegleiter Christoph Lettner. „Sachsenkam war bei ihm in guten Händen“, fügt Schneil an. (G. Platschek)

