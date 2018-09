Am Reutberg: Kampf auf Leben und Tod

Über einen der berüchtigtsten Gauner und Anführer einer Räuberbande im 19. Jahrhundert, den Haberl Simmerl und seine Familie, ist eine neue Biografie erschienen. Festgenommen wurde der gesuchte Verbrecher von einem Tölzer Gendarm am Fuße des Klosters Reutberg.

Sachsenkam – Den Räuber Kneißl kennt jeder, von Matthias Klostermayer, dem „Bayerischen Hiasl“ weiß der historisch beleckte Bayer immerhin, dass er ein gefürchteter Verbrecher war, den man nach seiner Festnahme nicht nur erdrosselte, sondern der besseren Symbolwirkung halber gleich noch köpfte und vierteilte. Nicht ganz so bekannt wie Kneißl oder Klostermayer, aber genau berüchtigt war zu seiner Zeit der Haberl-Bauer von Marschall bei Holzkirchen, Simon Nonnenmacher. Nach jahrelangem üblen Treiben seiner vielköpfigen Bande wurde der Haberl-Simmerl am Freitagnachmittag des 29. Juli 1842 nach dem Besuch der Klosterschänke (heute Reutberger Bräustüberl) in der Filze am Fuße des Klosters Reutberg vom Tölzer Gendarmen Adam Frieser gestellt und nach einem Kampf auf Leben und Tod festgenommen.

Für eine eben erschienene Biografie über „Die Nonnenmacher“ hat Autor Georg Gebhard im Münchner Staatsarchiv auch die Eildepesche gefunden, die der stolze Polizist Adam Frieser noch am selben Abend ans Landgericht geschrieben hat. Nachfolgend ein gekürzter Auszug im Originalton: „Durch Unterzeichneten wurde heute Abends 7 Uhr auf seiner Patrouille ohnweit Reitberg ein Pursche gesehen und verfolgt; Auf den Zuruff halt ging derselbe fort. (...) Der Unterzeichnete droht ihm, Er aber nahm seine Sachen, welche in ein Tüchel eingebunden waren, nemlich Brod und Butter von der Achsel herunter, und Unterzeichneter gab ihm mit dem Bajonett einen Stich auf die Brust. Derselbe ging sogleich auf den Unterzeichneten loss, und zog sein Messer und gab dem Unterzeichneten ein Stich auf die Linksseite; Der Unterzeichnete zog, da sein Bajonett verbogen war, den Säbel heraus und gab demselben mehrere Hiebe über den Kopf und den Arm.“

+ Fahndungsaufruf, nachdem Simon Nonnenmacher wieder einmal aus dem Zuchthaus geflohen war. Soweit der leicht angepasste Originaltext. Anzumerken ist, dass ihn der 24-jährige Gendarm „nachts 11 Uhr“ mit einer schweren Stichverletzung verfasste, die auch die Lunge getroffen hatte. Der einst bärenstarke Polizist Adam Frieser wurde deshalb später in den schonenderen Innendienst versetzt und starb mit gerade einmal 37 Jahren an seinem „Lungenleiden“.

Es ist eine der Vorzüge dieser ungewöhnlich detailreichen Biografie, dass auch die Lebensschicksale aller Haupt- und Nebenfiguren sowie die Zeitumstände sauber ausrecherchiert und mit Fußnoten-Hinweisen belegt berichtet werden. So ist spannend, zu erfahren, dass Adam Frieser eine „Fangprämie“ kassierte. Die betrug 100 Gulden (heutige Kaufkraft ungefähr 1800 Euro). Der tapfere Gendarm erhielt von König Ludwig I. zudem das silberne Ehrenzeichen des Verdienst-Ordens der bayerischen Kröne.

Wie kam der 70-jährige Georg Gebhard aus Olching dazu, über die Nonnenmacher-Familie ein 360 Seiten starkes Buch zu verfassen? Der freie Schriftsteller mit Spezialgebiet Regionalgeschichte hat schon zahlreiche Familiengeschichten und Erzählungen verfasst. Zur Nonnenmacher-Familie hat er als Nachfahre eines Familienzweigs auch einen persönlichen Bezug. Das Werk hat also auch Familienchronik-Charakter, führt aber weit darüber hinaus.

In mehreren Teilen bettet der heute 70-jährige Gebhard die Geschichte der Haberl-Bande in das damalige Zeitgeschehen ein und schildert, wie eine Bauernfamilie, Männer wie Frauen, zu einer gefürchteten Räuberbande mutieren kann. Über Generationen hinweg geraten ihre Mitglieder immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Wilderei, Holz- und Viehdiebstähle sind die harmlosen Straftaten, exzessive Raufhändel, Diebstähle und Raub die schwereren Delikte, deren Aktionsbereich sich weit übers ganze Oberland erstreckte. In Freising bringt ein Mitglied der Haberl-Bande gar einen Gendarmen um.

Oberhaupt des Räuber-Clans war Simon Nonnenmacher, der Haberl-Simmerl. Der mit großer köperlicher Kraft ausgestattete Mann wurde mehrfach festgenommen und eingesperrt, schaffte es aber immer wieder auszubrechen und sich dem Zugriff der Obrigkeit zu entziehen. Das gelang ihm sogar noch einmal nach der Verhaftung im Juli 1842 bei Reutberg. Er seilte sich vom Dach des Strafarbeitshauses in der Au ab und floh. Bei einem Einbruchsversuch in Lochhofen bei Miesbach wurde er von Bauernburschen gestellt, verprügelt und der Polizei übergeben. Im Zuchthaus München traf er – Ironie der Geschichte – ausgerechnet auf seinen einstigen Reutberger Kampfgegner, Adam Frieser, der dort als Aufseher Dienst tat.

Simon Nonnenmacher starb am 12. Dezember 1850 im Zuchthaus zu München an der „Wassersucht“. Er wurde gerade einmal 35 Jahre alt.

Das Buch „Die Nonnenmacher“ von Georg Gebhard hat 358 Seiten, ist bebildert und glossiert. Es ist im Selbstverlag erschienen. Es kann zum Preis von 24,50 Euro in der Holzkirchner Bücherecke (Münchener Straße 40) sowie beim Autor per E-Mail (g-gebhard@freenet.de) geordert und erworben werden.

Christoph Schnitzer