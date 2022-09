Vorwurf Körperverletzung und Diebstahl: Beziehungsstreit in Sachsenkam beschäftigt die Justiz

Von: Rudi Stallein

Ein Beziehungsstreit in Sachsenkam beschäftigte jetzt das Amtsgericht Wolfratshausen. © Volker Ufertinger

Weil sie ihren Lebensgefährten geohrfeigt und ihm ein Handy gestohlen haben soll, stand eine Frau aus Sachsenkam vor Gericht. Von den Vorwürfen blieb am Ende nicht viel übrig.

Sachsenkam/Wolfratshausen – Sie soll ihren Lebensgefährten geohrfeigt, sein Mobiltelefon im Wert von 900 Euro gestohlen und zudem ein an den Mann adressiertes Paket für sich behalten haben. Deshalb musste sich kürzlich eine 43-Jährige aus der Gemeinde Sachsenkam vor dem Wolfratshauser Amtsgericht verantworten: Körperverletzung in Tatmehrheit mit Diebstahl in zwei Fällen lautete der Vorwurf. Gegen den Strafbefehl, mittels dem sie zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, hatte die Frau Einspruch eingelegt. Deshalb musste sich nun noch einmal das Gericht mit dem Fall beschäftigen.

Das angeblich gestohlene Paket hatte eine Nachbarin angenommen

Am Ende eines kurzen Prozesses schien sowohl der Staatsanwältin wie auch dem Richter die Sache keine Verurteilung mehr wert. „Wir haben jetzt alles besprochen“, stellte die Angeklagte gleich zu Beginn der Verhandlung klar, dass sie und ihr Freund die Angelegenheit längst zu den Akten einer wohl nicht ganz unkomplizierten Beziehung gepackt hatten. Ja, sie habe ihm eine Watschn gegeben, erklärte sie zu dem Vorfall, der auf den 6. Februar dieses Jahres datierte. „Er hat mich ja auch geschlagen. Er hat mich hochgehoben und gewürgt“, rechtfertigte sie die Ohrfeige. Das Handy habe sie aber nicht genommen, und von einem Paket wisse sie auch nichts.

Wie sich wenig später bei der Vernehmung des „Geschädigten“ herausstellte, hatte „eine Nachbarin das Paket angenommen und vor der Wohnung abgestellt“. Was mit dem „gestohlenen“ Handy passiert sei, wollte das Gericht wissen. „Na ich find’s halt nicht mehr. Es war eine Vermutung, dass sie es genommen hat“, antwortete der Zeuge, der sich zum Vorwurf, seine Freundin gewürgt zu haben, in der Verhandlung nicht äußerte.

Richter stellt Verfahren zu Beziehungsstreit ein

Bestätigen konnte er die Körperverletzung. „Ich habe mit ihr Schluss gemacht“, erläuterte der 45-Jährige. „Ich wollte ein paar Sachen holen, wir haben gestritten, sie gibt mir eine Ohrfeige.“ Dafür solle die Frau jedoch nicht bestraft werden.

„Was machen wir mit Ihr?“, wandte sich der Richter fragend an die Staatsanwältin. Bislang war die Beschuldigte strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. „Ich würd’s einstellen“, entgegnete die Anklagevertreterin. So kam es dann auch. Dem Richter blieb nur noch, dem Paar „einen schönen Tag“ zu wünschen.

