Ausgezeichnet essen und trinken: Urkunden fürs „Klosterbräustüberl“ in Sachsenkam

Teilen

Freuen sich über die Auszeichnung: v. li.: Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer, Georg Schneider (Firmenleitung Schneider Weisse), die Wirtsleute Bernhard Haindl und Georg Lichtenegger sowie Ministerin Michaela Kaniber und Stefan Stang. © Gessner/StMELF

Das „Klosterbräustüberl“ am Reutberg in der Gemeinde Sachsenkam darf sich über eine top Bewertung seiner Küche und Bierkultur freuen. Dafür gab es nun eine Auszeichnung.

Sachsenkam/München – Für seine authentische bayerische Gastronomie wurde kürzlich das Klosterbräustüberl Reutberg in Sachsenkam ausgezeichnet. Das Bräustüberl darf sich über drei Rauten, die bestmögliche Bewertung, für „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ und „Ausgezeichnete Bierkultur“ freuen. Insgesamt haben sich 28 Betriebe aus ganz Bayern den Kriterien der Klassifizierung „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ gestellt und konnten, nach Überprüfung durch eine unangemeldete Kommission, im „Paulaner“ am Nockherberg in München ihre Urkunden in Empfang nehmen, schreibt der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in einer Mitteilung.

Lob von der Ministerin

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber freute sich mit den ausgezeichneten Unternehmern und sagte in ihrer Ansprache: „Ich bin stolz, dass Sie sich in Ihren Wirtshäusern so engagiert für unsere bayerische Küche einsetzen.“ Neben den vielfältigen Herausforderungen der vergangenen Jahre auch die besonderen Kriterien einer „Ausgezeichneten Bayerischen Küche“ zu erfüllen und umzusetzen, verdiene den höchsten Respekt, so Kaniber.

Hinter der Klassifizierung stehen das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Mit der Auszeichnung werden die Besonderheiten der regionalen Küche gewürdigt. Jede Region Bayerns verfügt über ihre typischen Zutaten, Gerichte und Zubereitungsarten, ist in der Mitteilung zu lesen. Diese prägen maßgeblich das Image der Region und sind für das Heimatgefühl der Einheimischen in gleichem Maße wichtig wie für interessierte Touristen.

Nicht nur gutes Essen, sondern auch bestes Bier

Ergänzend dazu erhielten neun Betriebe, darunter auch das Klosterbräustüberl, die Zusatzzertifizierung „Ausgezeichnete Bayerische Bierkultur“. In diesen Wirtshäusern setzt nicht nur die Küche auf regionale und frische Zutaten, sondern daneben wird auch Biergenuss auf höchstem Niveau geboten. Initiatoren der Auszeichnung sind der Tourismusverband Tourismus Oberbayern München (TOM) sowie der Verband der privaten Brauereien Bayern, der Bayerische Brauerbund und der Dehoga Bayern.

Laut Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer ist die Auszeichnung ein Aushängeschild für den Betrieb. „Ich bin stolz auf die Betriebe“, so Inselkammer. „Sie setzen wesentliche Maßstäbe für Bayerns Wirtshauskultur.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.