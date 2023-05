Autohaus-Umzug nach Sachsenkam ausgebremst - aber nur ein bisschen

Von: Melina Staar

Im Sachsenkamer Gewerbegebiet entsteht das neue Autohaus Geisreiter. Im Hintergrund ist die Wohnmobil-Werkstatt zu sehen, die bereits seit Januar in Betrieb ist. © arp

Das Autohaus Geisreiter möchte von Bad Tölz nach Sachsenkam ziehen. Eine Genehmigung im Freistellungsverfahren ist aber nicht möglich. Der Inhaber nimmt’s gelassen.

Sachsenkam – Der Umzug des Autohauses Geisreiter aus Bad Tölz nach Sachsenkam schreitet voran. Wie berichtet möchte der Renault- und Dacia-Händler seinen Geschäftssitz von der Osterleite in die kleine Gemeinde am Kirchsee verlegen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Frage, ob man zwei Abweichungen vom Bebauungsplan genehmigen kann. Zum einen soll das neue Autohaus vier Grundstückszufahrten bekommen. Außerdem plant der Bauherr eine Firstbelichtung über der Dachhaut. „Damit möchte er erreichen, dass möglichst wenig künstliches Licht gebraucht wird“, erklärte Bürgermeister Andreas Rammler.

Nur eine Gemeinderätin stimmt gegen den Antrag

Er habe kein Problem mit dem Lichtfenster, sagte Hans Huss. Schließlich sei das Gewerbegebiet. Auch der Bürgermeister hatte nichts dagegen, „das hat ja einen Zweck und ist sinnvoll begründet“. Maria Demmel wollte wissen, ob der dortige Wendehammer von der Gemeinde für das Autohaus „gesponsert“ werde. Er werde nicht als Abstellfläche für Autos verwendet, entgegnete Rammler. Außerdem könne die Gemeinde die Kosten dort auf die Anlieger umlegen. Dennoch stimmte Demmel als einzige gegen den Antrag.

Wohnmobil-Werkstatt ist seit Januar in Betrieb

Außerdem gab Rammler bekannt, dass aufgrund der beiden Befreiungen und der Größe des Vorhabens eine Behandlung im Freistellungsverfahren nicht möglich sei. Martin Geisreiter, einer der Inhaber des Autohauses, nimmt das gelassen. „Wir haben keinen direkten Zeitplan“, sagt er im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. Er hoffe nun zeitnah auf eine Genehmigung für den Hauptbauabschnitt. Der erste Bauabschnitt sei bereits abgeschlossen. Seit Mitte Januar ist die Wohnmobil-Werkstatt in Betrieb.

Umzug wird nötig, weil es in Bad Tölz keine Erweiterungsmöglichkeit gibt

Der Umzug des Firmensitzes wurde nötig, „weil wir in Tölz einfach nicht mehr erweitern konnten“, sagt Geisreiter. Dadurch, dass man das Geschäft um den Bereich der Wohnmobile erweitert habe, benötige man mehr Platz. „Wir waren jahrelang in Tölz auf der Suche, aber es gab kein geeignetes Gewerbegrundstück“, sagt Geisreiter. Schließlich habe man erfahren, dass in Sachsenkam das Gewerbegebiet erweitert wird. „Da haben wir uns in Verbindung gesetzt.“

Neue Mitarbeiter für den neuen Standort gesucht

Für manche Kunden sei es natürlich eine Umstellung, „aber wir werden alle Mobilitätslösungen anbieten“. Geisreiter sieht einen großen Vorteil darin, künftig eine sehr gute Anbindung direkt an die Bundesstraße 13 zu haben. „Vor allem für unsere Anlieferer ist das deutlich besser.“ Durch die Vergrößerung des Autohauses am neuen Standort werden auch weitere Mitarbeiter benötigt. Wie viele es genau sein werden, müsse sich noch zeigen. Sowohl genügend Arbeit als auch Aufträge seien da.

Was aus der Fläche an der Tölzer Osterleite wird, ist noch offen

Was aus der Fläche an der Tölzer Osterleite wird, wenn das Autohaus Geisreiter weg ist, ist noch unklar. Die Familie Geisreiter hatte den Grund für das Autohaus gepachtet. Der Stadt Bad Tölz liegen laut Auskunft von Rathaussprecherin Birte Otterbach noch keine Anfragen vor. Der Bereich sei Innenbereich. Laut Baunutzungsverordnung handle es sich um eine sogenannte Gemengelage. Dort sind „sämtliche Realisierungen für ein Allgemeines Wohngebiet und für ein sogenanntes Mischgebiet möglich“.

