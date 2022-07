Rückkehr zur Normalität: Sachsenkamer Wehr blickt auf zwei Coronajahre zurück

Von: Patrick Staar

Die neue Vorstandschaft: (hi., v. li.) Max Seidl (Zweiter Fahnenjunker), Andreas Babel (Fahnenjunker) und Franz Ostner (Zweiter Vorsitzender) sowie (vo., v. li.) Paul Manhart (Zweiter Kommandant,) Andreas Körner (Kassier), Manfred Fedrizzi (neuer Vorsitzender) und Josef Baumgartner (Kommandant). © ps

Bei ihrer Hauptversammlung blicken die Sachsenkamer Floriansjünger auf die vergangenen beiden Coronajahre zurück und ziehen dennoch eine positive Bilanz.

Sachsenkam – Von Ausfällen und Absagen waren die vergangenen zwei Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenkam gekennzeichnet. Heuer stellt sich langsam wieder eine Normalität bei dem 231 Mitglieder starken Verein ein, wenn man einmal von der Verschiebung der Jahresversammlung auf den vergangenen Donnerstagabend absieht.

Feuerwehr Sachsenkam: Manfred Fedrizzi neuer Vorstand

„In meinem Bericht stehen noch immer die Wünsche für ein gutes neues Jahr“, meinte der Vorsitzende Markus Demmel, der bei der Neuwahl des Vorstands nicht mehr antrat. Seinen Posten nimmt künftig Manfred Fedrizzi ein, der 39 Stimmen auf sich vereinen konnte. Es gab vier Enthaltungen. Neu besetzt wurde das Amt des Schriftführers durch Stefan Braun-Feldweg, der Georg Pfatrisch ersetzt. Zweiter Vorsitzender bleibt Franz Ostner. Auch Kassier Andreas Körner bleibt im Amt. Er konnte trotz oder gerade wegen des Vereinslebens auf Sparflamme das ohnehin solide Finanzpolster noch ein wenig ausbauen. Zum Fahnenjunker wurde Andreas Babel gewählt, sein Stellvertreter ist Maximilian Seidl.

Wegen Corona-Einschränkungen: Wehr war 2021 deutlich mehr beschäftigt als 2020

Im Tätigkeitsbericht von Kommandant Josef Baumgartner spiegelten sich die damals geltenden Einschränkungen wider. 174 Stunden waren die Floriansjünger im Jahr 2020 beschäftigt: Bei 36 Einsätzen, darunter drei kleinere Brände und elf technische Hilfeleistungen. 18 Mal waren sie als First Responder im Einsatz. Der krasse Einbruch gegenüber dem Vorjahr, in dem 700 Stunden verzeichnet wurden, ist vor allem auf die Absage des Josefifests und die angeordnete Reduzierung der First Respondereinsätze („Hilfe vor Ort“) zurückzuführen. Bis auf zwei Ausnahmen konnten auch keine Übungen oder Schulungen durchgeführt werden.

Dafür wurden bei Gottesdiensten Sicherheitswachen für die Einhaltung der Coronaregeln eingeteilt. In diesem Zusammenhang bedauerte er, dass bei der Beerdigung der „Neuwirts-Usch“ nur eine begrenzte Anzahl von Gästen zugelassen war. „Die Usch geht uns ganz schön ab.“

2021 war übungstechnisch wieder mehr los

2021 haben sich die Feuerwehrmänner wieder bei 14 Übungen vorbereitet. Fünfmal musste zu Bränden, zehnmal zu technischen Hilfeleistungen und 28-mal zur Hilfe vor Ort ausgerückt werden. Außerdem stellten die Feuerwehrmänner bei einer Leistungsprüfung ihr Können unter Beweis. 51 Einsätze wurden gezählt, für die 280 Stunden an Freizeit geopfert wurden.

Sachsenkamer Wehr freut sich über sieben neue Mitglieder

In Sachen Mitgliederwerbung sei man nicht untätig gewesen, berichtete Baumgartner. Sieben Mann, darunter auch einige ältere Sachsenkamer und Neubürger, verstärken die Wehr. „Einen Sonderstatus nehmen fünf Mädels ein, die eine Ausbildung zum First Responder gemacht haben, sich aber nicht im eigentlichen Feuerwehrdienst engagieren“, berichtete Baumgartner.

Dank an Gemeinde - Aber hat „nicht immer offenen Geldbeutel“

Bei der Teilnahme an kirchlichen und weltlichen Anlässen wünschte er sich eine stärkere Beteiligung in Uniform. Ein Dankeschön richtete er an die Kameraden und die Gemeinde, die immer ein offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr habe. „Aber nicht immer auch einen offenen Geldbeutel“, fügte er hinzu.

Neben neuen Schläuchen und dem Austausch der 20 Jahre alten Schutzanzüge stehe die seit Jahren angekündigte digitale Alarmierung noch immer aus. Den Bau des Vereinsstadels habe man etwas aufgeschoben, weil der geplante Standort am Wertstoffhof unter Umständen eine andere Verwendung finden soll.

Bürgermeister: Feuerwehr „unverzichtbar“

Bürgermeister Andreas Rammler griff in seinem Grußwort die kritische Anmerkung Baumgartners auf und wies darauf hin, dass die kleine Gemeinde für den Brandschutz einiges an Geld in die Hand genommen habe. Ansonsten hatte Rammler viel Lob parat. „Die Feuerwehr übernimmt eine zentrale und unverzichtbare Rolle im Sicherheitswesen unserer Gemeinde“, sagte Rammler und bedankte sich für den „großen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit“. Zum Schluss stellte sich der Landkreischef der Feuerwehren, Kreisbrandrat Erich Zengerle, den Kameraden vor.

