„Netzwerk Mitanand“ will Menschen auf neuer Internet-Plattform zusammenbringen

Von: Andreas Steppan

Die Seite mitanandteilen.de ist seit wenigen Tagen abrufbar. Hier können Menschen ehrenamtliche Hilfe anbieten, jemanden suchen, der mit ihnen den Rasenmäher teilt oder gebrauchte Waren zum Verschenken anbieten. © Screenshot mitanandteilen.de

Auf der neuen Online-Plattform „Mitanandteilen“ können Menschen ehrenamtliche Hilfe anbieten, jemanden suchen, der mit ihnen den Rasenmäher teilt oder gebrauchte Waren zum Verschenken anbieten.

Sachsenkam/Greiling/Reichersbeuern – Das Miteinander der Menschen vor Ort hat sich das „Netzwerk Mitanand“ in den Gemeinden Reichersbeuern, Greiling und Sachsenkam seit einigen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Hervorgegangen ist die Gruppierung einst aus dem Helferkreis für die Asylunterkunft Am Kranzer. Seither haben die beteiligten Bürger weitere Projekte auf den Weg gebracht, um die Gemeinschaft vor Ort zu fördern. Jetzt ist ein neues Vorhaben an den Start gegangen: die Online-Plattform „Mitanandteilen“.

Eine „regionale geldlose Austausch- und Kooperationsplattform“

Die Internetseite ist seit wenigen Tagen abrufbar. Initiator Frank Michael Orthey bezeichnet sie als „regionale geldlose Austausch- und Kooperationsplattform“. Konkret gibt es dafür verschiedene Kategorien. Zum einen sei die Seite der „digitale Rahmen“ für das „Netzwerk Mitanand“, so Orthey. „Die Idee ist geleitet davon, Menschen in ihrem Engagement zusammenzubringen“, sagt der Sachsenkamer.

Geflüchteten helfen, Deutsch-Nachhilfe anbieten, Waren teilen

Unter dem Stichwort „Helfen“ können etwa Aktionen abgestimmt werden. Für den Start hat Orthey hier erst einmal Informationen für alle eingestellt, die Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine anbieten oder mit Spenden helfen wollen.

Die weit gefasste Überschrift „Arbeiten & Leben“ bietet zum Beispiel Raum, ehrenamtliche Tätigkeiten anzubieten – ob nun Deutsch-Nachhilfe oder etwa Seniorenbetreuung. Hier wäre für Orthey auch denkbar, dass die Nutzer Mitstreiter zur Gründung einer Senioren-WG suchen.

Daneben ermöglicht „Mitanandteilen“ den Austausch von Waren „jenseits des Ökonomischen“, wie Orthey sagt. Sprich: Für Geld verkauft werden darf hier nichts – dafür aber geteilt, verschenkt und getauscht. Als Alternative zum Konsumieren, Wegwerfen und Neukaufen will Orthey eine Struktur anbieten, in der Dinge weitergegeben und weitergenutzt werden. Vom Auto über den Rasenmäher bis zum Schlagbohrer gebe es auch vieles, was mehrere Menschen gemeinsam nutzen könnten, weil es der Einzelne nicht unbedingt täglich brauche.

Ökologischer Hintergedanke: Tauschbörse ist regional begrenzt

Eine Besonderheit bei dieser Verschenk-, Teil-, und Tauschbörse ist laut Orthey die regionale Begrenzung. „Es ist nicht Sinn der Sache, dass jemand 50 Kilometer aus München herfährt, um etwas abzuholen“, sagt er – schließlich sei der Grundgedanke auch ein ökologischer. Gedacht sei die Plattform für Menschen, die ungefähr im Umkreis von 15 Kilometern wohnen. Als Hinweis auf dieses Prinzip werden die Nutzer aufgefordert, ihre Postleitzahl einzugeben.

Frank Michael Orthey, „Netzwerk Mitanand“ © privat

„Bücherstadel“ ein richtiger Selbstläufer

Das „Netzwerk Mitanand“ war zuletzt laut Orthey durch Corona zwar etwas ausgebremst, trat aber im vergangenen Herbst mit der Organisation des „Bushäusl-Konzerts“ mit dem Musiker Oimara am „Haus für Kinder“ in Sachsenkam wieder öffentlich in Erscheinung. Als vollen Erfolg beschreibt Orthey zudem das Projekt „Bücherstadel“ in Sachsenkam. Hier können alle Interessierten Bücher aus ihrem Bestand einstellen, andere können kostenlos entnehmen, was sie anspricht. „Das läuft sensationell“, sagt Orthey. „Ich fahre zweimal die Woche hin und finde immer wieder neue interessante Bücher vor.“ Das Projekt sei mittlerweile ein richtiger Selbstläufer. Mittlerweile denke das Netzwerk sogar über einen zweiten Bücherstadel-Standort nach.

„Mitanandteilen“ könnte wertvolle Dienste für Kriegsflüchtlinge leisten

Besonders gefragt könnte das Engagement der Freiwilligen jetzt wieder werden, wenn viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankommen. Orthey geht davon aus, dass sich die Helfer aus dem Netzwerk bei Bedarf schnell wieder aktivieren lassen. Demnächst soll laut Orthey auch mit den Gemeinden besprochen werden, welche Hilfe gebraucht wird und wie sich die Bürger am sinnvollsten einbringen können. Die Plattform „Mitanandteilen“ könnte dabei schon wertvolle Dienste leisten.

Internet-Adresse: https://mitanandteilen.de

