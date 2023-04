Locker-lässig und ein bisschen nachdenklich: „Fritz Max“ tritt mit seinem ersten Soloprogramm auf

Von: Elena Royer

„Fritz Max“ tritt am Freitag mit seinem Soloprogramm in der Jachenau auf. © Privat

Max Fritz Kropius oder „Fritz Max“ verwirklicht in seinem ersten Soloprogramm lange gesammelte Ideen. Am Freitag tritt er in der Jachenau auf. Im Interview verrät er, was die Zuschauer erwartet.

Sachsenkam/Jachenau – „Mitsingcharakter, gute Laune und so a gewisse Griabigkeit“: Das ist es, was die Songs von Max Fritz Kropius oder „Fritz Max“ ausmachen. Der 32-jährige Sachsenkamer ist Frontmann der Band „Brass da la Vista“ und hat 2020 an der TV-Show „The Voice of Germany“ teilgenommen. Derzeit tritt er mit seinem ersten Soloprogramm „Happ shittens – wenns lafft na laffts, egal wohi!” auf. An diesem Freitag ist er in der Jachenau zu sehen. Unsere Mitarbeiterin Elena Royer hat mit dem Liedermacher gesprochen.

Herr Kropius, wie ging es nach dem Aus bei „The Voice of Germany“ für Sie weiter?

Nachdem ich ausgeschieden bin, hat mein normales Leben wieder seinen Lauf genommen. Ich habe in meinem Job als Bierbrauer weitergearbeitet und als Sänger von „Brass da la Vista“ auch mit der Musik weitergemacht.

Wahrscheinlich waren Sie erst einmal enttäuscht. Wie sehen Sie es heute, dass Sie nicht gewonnen haben?

Ehrlich gesagt hat es mich gar nicht so belastet, weil es auch schön ist, wieder zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Für mich war es ein willkommener Corona-Urlaub. Ich wurde damals ja einfach zur Show angemeldet und stand fest im Leben. Insofern war ich nie enttäuscht. Ich bin froh um die Kontakte, die ich dort geknüpft habe.

Was haben Sie aus der Zeit dort mitgenommen?

Eben die Kontakte zu anderen Künstlern und Erfahrung rund um das Showgeschäft. Das ist alles viel komplexer als das, was man im Fernsehen sieht. Außerdem habe ich gelernt, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, unter Vertrag zu stehen. Oft bleiben einem Rechte vorenthalten, die man als freier Künstler schon hätte.

Sie spielen eigentlich in einer Band. Jetzt machen Sie Ihr erstes Soloprogramm. Warum haben Sie sich dazu entschieden?

Weil ich schon lange viele Ideen in meinem Kopf hatte, die für die Band stilistisch nicht passen würden. Jetzt war es an der Zeit, das alles mal zu verarbeiten.

Aber „Brass da la Vista“ bleibt weiterhin bestehen?

Ja. Dieses Jahr gehen wir es zwar ein bisschen ruhiger an. Aber nächstes Jahr wollen wir wieder mehr machen.

Wie ist es für Sie, anstatt mit Band jetzt ganz alleine auf der Bühne zu stehen?

Der absolute Horror! Ein schneller Schulterblick zu den Bandkollegen ist nicht möglich. Dazu kommt, dass Kabarett lustig sein kann, es aber nicht muss. Wenn man einen Witz macht und keiner lacht, ist das natürlich blöd. Man braucht ein unheimliches Selbstvertrauen, sonst funktioniert das nicht.

Kabarett... das heißt, Sie singen nicht nur?

Nein, es ist ein Musik-Kabarett. Das Programm setzt sich zusammen aus 80 Prozent Liedern und 20 Prozent Geschichten, direkt aus dem Leben und dem Bauch heraus, als Hinleitung zum Song.

Worauf darf sich das Publikum am Freitag freuen?

Es wird ein locker-lässiger, lustiger und schöner Abend. Aber weil man im Leben nicht immer nur lustig sein und Party machen kann, bleibt auch Platz zum Nachdenken.

Infos und Tickets: Das Musik-Kabarett findet an diesem Freitag, 21. April, um 20 Uhr im „Schützenhaus“ in der Jachenau statt. Tickets für je 15 Euro gibt es im Internet unter eventim.de oder direkt beim „Schützenhaus“. Weitere Infos: fritz-max.de

