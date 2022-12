Abgeschiedenheit und Gebet: Kontakt zu Nonnen vom Reutberg nur durchs Klausurfenster möglich

Von: Andreas Steppan

Das Pforten- oder Klausurfenster im Kloster Reutberg öffnet sich für Besucher, die die Glocke betätigen. © arp

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, heuer zum Adventsfensterln ein. In jeder Ausgabe bis Heiligabend öffnet sich ein Fenster, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt. Heute schauen wir durch das Klausurfenster im Kloster Reutberg.

Sachsenkam – Ein kontemplatives Dasein in strenger Abgeschiedenheit: So sieht auch heute noch das Leben der Nonnen im Kloster Reutberg bei Sachsenkam aus. Wer mit den Schwestern in Kontakt treten will, der wird dies in aller Regel durch ein Fenster tun: das Pforten- oder Klausurfenster.

Klausurfenster am Reutberg: Mehrmals täglich bringen Leute ihre Anliegen vor

Es befindet sich in einem Gang, den man durch die Eingangstür des Klosters betritt, und ist normalerweise verschlossen. Will ein Außenstehender den Nonnen persönlich etwas sagen – etwa ein Gebetsanliegen vortragen – etwas bringen oder abholen, zieht er ein paar Meter weiter an einem Seil, um die Glocke zu betätigen. Dann öffnen die Schwestern den Fensterladen, und man kann durch die Sprossen mit ihnen sprechen. „Hier wickeln wir einfache Anliegen ab“, erklärt Schwester Benedicta, die von Rom als Apostolische Kommissarin eingesetzte Leiterin des Klosters. „Mehrmals täglich“, sagt sie, werde jemand an dem Klausurfenster vorstellig.

Hinter dem Fenster kommen dann Dahinter kommen dann Schwester Faustina (li.) oder Schwester Benedicta zum Vorschein. © arp

Franziskanerinnen am Reutberg beten siebenmal täglich

Der Hintergrund: Während viele andere Ordensangehörigen in anderen Klöstern zum Beispiel in der Seelsorge oder der sozialen Arbeit tätig sind, verrichten die seit rund 370 Jahren am Reutberg ansässigen Franziskanerinnen keinerlei Tätigkeiten nach außen. Sie leben in Klausur und widmen sich dem Gebet, zu dem sie täglich siebenmal zusammenkommen.

Früher diente Drehwinde als Kontakt zur Außenwelt

Früher diente dem Kontakt zur Außenwelt sogar nicht einmal ein Fenster, sondern eine Drehwinde, wie Schwester Faustina erklärt. Durch diese Konstruktion in der Wand konnte man zwar wie in einer Art drehbarem Fass etwas von der einen Seite zur anderen reichen – aber nicht hindurchschauen. Neben den Schwestern, die stets im Gebäude beziehungsweise den hinter den Klostermauern verborgenen Klostergärten blieben, habe es auch Laienschwestern gegeben, die die zum Kloster gehörige Landwirtschaft besorgten.

Außer den Schwestern Benedicta und Faustina leben aktuell drei relative „Neuzugänge“ im Kloster: eine Bewerberin, eine Novizin und eine Frau, die kürzlich die zeitliche Profess abgelegt hat. „Für diese drei ist die Klausur sehr streng“, erklärt Schwester Benedicta. Das bedeutet, sie dürfen die Klostermauern allenfalls für einen Arztbesuch verlassen.

Nonnen verlassen Kloster nur aus triftigen Gründen

„Wir zwei“, ergänzt sie in Bezug auf sich und die im Jahr 1994 eingetretene Schwester Faustina, „müssen Kompromisse schließen“. Aus rein pragmatischen Gründen verlassen sie gelegentlich die Klausur, allerdings ebenfalls nur aus triftigem Grund, zum Beispiel zum Einkaufen oder für wichtige Besprechungen, etwa in Bezug auf die laufende Sanierung der Klosterkirche.

Und wie hält man ein Leben in vollkommener Zurückgezogenheit aus? „Letztlich braucht man die Berufung dazu“, sagt Schwester Benedicta. „Man muss selbst erleben, wie es auf einen wirkt.“

