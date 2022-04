Theatergruppe des Sachsenkamer Trachtenvereins begeistert mit „Eine verhängnisvolle Nacht“

Überzeugten das Publikum (v.li.) Kathi Bacher in der Rolle der Nachbarin Silvia Huber, Theresa Baumgartner als „Dame aus dem Milieu“ Olga la Bouche, Anton Schmotz (der Spezl von Erich Pfund), Verena Pfatrisch (Ehefrau Frieda) und Regina Esterl, die die Journalistin Martina Baumann spielt. © Hias Krinner

Die Theatergruppe des Sachsenkamer Trachtenvereins begeisterte das Publikum mit dem Dreiakter „Eine verhängnisvolle Nacht“

Sachsenkam – Der Alkohol hat’s in sich. Das weiß zwar jeder, aber trotzdem findet der flüssige Geist immer wieder seine Opfer. Umso schlimmer natürlich, wenn es sich dabei um einen Kommunalpolitiker handelt, der auf der Karriereleiter weiter nach oben will und sich mitten im Wahlkampf befindet.

Sachsenkamer Trachtenverein strapazierte die Lachmuskeln der Besucher

Es ist ein längere Zeit undurchsichtiges und temporeiches Spiel, das die Theatergruppe des Sachsenkamer Trachtenvereins am vergangenen Wochenende im örtlichen Altwirt auf die Bühne brachte. Sowohl am Samstag- als auch Sonntagabend waren der Saal voll besetzt und die Lachmuskeln der Besucher strapaziert, wie selten.

„Eine verhängnisvolle Nacht“: Ehefrau will, dass ihr Mann Landrat wird - Traum in weiter Ferne

Der Titel des Dreiakters „Eine verhängnisvolle Nacht“ beschreibt die Ausgangssituation im Hause von Lokalpolitiker Toni Singer: Singer beziehungsweise vor allem seine Frau Frieda will, dass ihr Angetrauter in wenigen Wochen zum Landrat gewählt wird. Doch nach dieser einen verhängnisvollen Nacht und dem total verkaterten Aufwachen am nächsten Morgen ist dieser Traum weit in die Ferne gerückt – was dem zuvor hoffnungsvollen Kandidaten und seinem engsten Freund und Mitbeteiligten Erich nach und nach dämmert, während Frieda noch voller Euphorie Wahlkampfparolen auflistet.

Ensemble probte zuletzt dreimal pro Woche

Eigentlich hatten die Theaterer um Regisseur Fritz Kropius das Lustspiel aus der Feder von Armin Vollenweider bereits 2020 aufführen wollen. „Aber wie viele andere sind auch wir von Corona zu zwei Jahren Zwangspause verdonnert worden“, konstatierte Trachtenvereins-Vorstand Peter Nöscher. Somit hatte das Ensemble heuer mit dem Proben also wieder von vorne anfangen müssen, wobei mit Theresa Baumgartner und Regina Esterl zugleich auch noch zwei Neulinge ins Boot geholt wurden. Zuletzt feilte das Ensemble dreimal pro Woche an Abläufen, Betonung und Gestik, denn die turbulente Geschichte verlangt den Akteuren einiges ab.

Die Lachmuskeln der Besucher im voll besetzten Altwirt-Saal wurden bei den Aufführungen der Theatergruppe sehr strapaziert. © Hias Krinner

Landrats-Kandidat nach verhängnisvoller Nacht in der Bredouille

Die Rollenbesetzung gelang bestens, besonders markant und publikumswirksam im Einsatz sind Christoph Frank, Anton Schmotz, Theresa Baumgartner und Florian Hauder. Denn für den fiktiven Landrats-Kandidaten Toni Singer (Christoph Frank) kommt es nach seiner allmählichen Ausnüchterung hammerhart: Nicht nur seine Frau (Verena Pfatrisch) will jetzt wissen, was in der Nacht zuvor wirklich passiert ist, nein, da tauchen nahezu im Minutentakt neben der gefürchteten Dorfratschen Silvia (Kathi Bacher) auch noch eine Reihe weiterer ungebetener und neugieriger Gäste (Veronika Nöscher, Theresa Baumgartner, Florian Hauder, Georg Pfatrisch und Regina Esterl) bei ihm auf. Und jeder neue „Besuch“ bringt Singer noch mehr in die Bredouille.

Ausweg aus dem Fiasko am Ende des zweiten Akts nicht absehbar

Sein Spezl Erich (Anton Schmotz) bemüht sich indes ideenreich um Auswege aus dem Fiasko. Noch am Ende des zweiten Aktes ist für die Zuschauer nicht absehbar, wie sich das Chaos zum Guten wenden soll. Dennoch – es wendet sich. Die Gäste im Saal genossen den Spaß sichtlich und sparten nicht mit Applaus.

Für die Aufführungen

von „Eine verhängnisvolle Nacht“ am kommenden Freitag, 8., Samstag, 9. und Sonntag, 10. April, jeweils um 20 Uhr gibt es noch Restkarten zu den Geschäftszeiten bei Elektro Slawik oder an der Abendkasse.

Von Rosi Bauer

