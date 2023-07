Baugrund für Einheimische: Sachsenkam will Details vorstellen

Rund 70 Bürger waren am Freitag zur Versammlung in den „Altwirt“ gekommen. Flüchtlinge: Schule und Kita vor Herausforderungen Breitbandausbau: Probleme mit Firma UGG © ps

Die Flüchtlingssituation im Landkreis sowie die Baulandausweisung für Einheimische waren zwei gewichtige Themen in der Sachsenkamer Bürgerversammlung am Freitag.

Sachsenkam – Rathauschef Andreas Rammler begrüßte dazu rund 70 Zuhörer im Saal des „Altwirts“. Nach der Corona-Krise habe der Krieg in der Ukraine das Leben in Europa verändert. „Mit dem damit verbundenen menschlichen Leid und den wirtschaftlichen Folgen werden wir noch viele Jahre kämpfen müssen“, sagte Rammler. Ein großes Problem sei die Unterbringung der Flüchtlinge. „Wir haben die Situation bis jetzt gut gemeistert.“ Wie Rammler betonte, haben mehrere Privathaushalte Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Zusammen mit dem Landratsamt und dem Kloster Reutberg sei es gelungen, eine größere Unterkunft zu organisieren. Rammler dankte allen ehrenamtlichen Helfern, die sich engagieren.

Rammler: „Stecken tief in Asylkrise“

Trotz alledem könne man nicht abstreiten, „dass wir ganz tief in einer Asylkrise stecken“. Die Landkreise und Kommunen seien aufgrund der aktuellen Fallzahlen nicht nur in Bezug auf die Unterbringung, sondern auch in Bezug auf die Auswirkungen auf Kindertagesstätten und Schulen sowie ganz besonders bei der Integration überfordert. Die zuständigen Stellen konzentrierten sich vor allem darauf, „dass die Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben, der Rest fällt hinten runter“, sagte Rammler. Er bedauerte, dass Landrat Josef Niedermaier nicht zur Bürgerversammlung kommen konnte. „Er hätte aus erster Hand aktuelle Informationen zur Situation im Landkreis geben können.“

Neues zum Einheimischenmodell

Rammler ging dann auf die weiteren Themen im Gemeinderat ein. In Kürze werde man das in Arbeit befindliche Einheimischenmodell öffentlich vorstellen. „Die landschaftlich reizvolle Lage und der hohe Freizeitwert wirken sich extrem auf die Grundstücks- und Mietpreise aus“, sagte Rammler. Quadratmeterpreise von 1300 Euro seien keine Ausnahme. Die Gemeinde will nun regulierend eingreifen und Neuausweisungen von Baugebieten nur genehmigen, wenn die Hälfte der Fläche der Gemeinde zu einem Preis angeboten wird, den ein externer Gutachter festlegt. Später werden sie nach einem Bewertungssystem an Einheimische zu einem angemessenen Preis weiterverkauft, so Rammler. Der Bedarf sei vorhanden, sagte Rammler mit Blick auf die zahlreichen Anfragen in seinen Sprechstunden. „Wir wollen jungen Bürgern mit einer längeren Bindung an das Dorf die Möglichkeit geben, ihren Lebensmittelpunkt in Sachsenkam zu erhalten.“

Probleme beim Breitbandausbau mit der Firma UGG

20 Sitzungen absolvierte der Gemeinderat im vergangenen Jahr. Man habe einen Grundsatzbeschluss zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen gefasst und dafür eine Obergrenze der Energiegewinnung festgeschrieben, so Rammler weiter. Etwas ins Stocken geraten sei die Zusammenarbeit mit der Firma „Unsere grüne Glasfaser“ (UGG), mit der eine Absichtserklärung zum Kauf der bereits durch die Gemeinde verlegten Leerrohre abgeschlossen worden war. „Die Kommunikation und das Drumherum mit der UGG gestaltet sich ziemlich kompliziert und zäh“, kritisierte Rammler. Ob das Projekt mit oder ohne UGG vorankommt, „wird sich zeigen“.

Hier sehen Sachsenkams Bürger Verbesserungsbedarf In der Bürgerversammlung meldeten sich die Besucherinnen und Besucher mit Fragen zu Bauangelegenheiten und Verkehrsproblemen zu Wort. „Ich wohne an der Holzkirchner Straße an der berühmt-berüchtigten Rennstrecke“, sagte Gudrun Krätz mit Bezug auf das Rasen am östlichen Ortseingang. Auf Fußgänger werde keine Rücksicht genommen. Erst vor Kurzem sei sie von einem Auto angefahren worden, als sie mit ihrem Rollator auf der Kreisstraße unterwegs war. „Mir ist nichts passiert. Aber muss denn immer erst etwas passieren, bevor man tätig wird?“ Messgeräte ohne Konsequenzen aufzustellen, bringe nur kurzzeitig Erfolg.

In die gleiche Richtung argumentierte Maria Schlögel, die bauliche Maßnahmen ins Gespräch brachte, um eine Reduzierung der Geschwindigkeit zu erreichen. Messwerte allein würden die Situation nicht entschärfen. „Ich finde, man kann da nicht mehr länger warten. Das dauert schon viel zu lange.“ Bürgermeister Andreas Rammler kannte die Problematik bereits, ein Anlieger der Holzkirchner Straße hatte sie in der Sprechstunde geschildert. Es wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt, um auf belegbare Daten zurückgreifen zu können. „Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis“, sagte Rammler. Außerdem bestünden sehr hohe Hürden, um eine Kreisstraße zu beruhigen. Als Maßstab werde meist die Unfallhäufigkeit herangezogen.

Martin Haberl monierte die Anordnung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Unterführung der B13 und an der Wallbergstraße. Haberl hatte dort einen Fahrradunfall. „Die Lampe ist an der ungünstigsten Stelle angebracht worden. Warum redet man nicht mit den Leuten, die betroffen sind“, fragte er nach. Rammler wies darauf hin, dass sich die Gemeinde bei der Auswahl der Leuchtstelle von der Polizei und vom Bayernwerk habe beraten lassen – also von Fachleuten, die mit den Themen Unfall und Leuchtstellen täglich befasst seien. „Wir werden uns aber die Stelle nochmals genau anschauen“, versprach der Bürgermeister.

Situation am Kirchsee

Hervorragend bewährt habe sich dagegen die Aufstellung von mittlerweile vier Parkautomaten am Kirchsee-Parkplatz. Im Jahr 2021 sei durch die Automaten ein Erlös von 95 000 Euro erzielt worden. Das Geld wird für Unterhalt und Pflege der Anlagen am Kirchsee ausgegeben, so Rammler. Nun sei auch eine E-Ladesäule am Parkplatz aufgestellt worden. Rammler bedankte sich bei der Wasserwacht, ohne deren Einsatz der Badebetrieb nicht möglich wäre – dafür gab es von den Bürgern spontanen Beifall.

Winterdienst jetzt von der Gemeinde

Weil der Bauhof maschinell und personell aufgerüstet wurde, kann der Winterdienst jetzt durch die Gemeinde direkt ausgeführt werden. Der Kinderspielplatz am Bauhof wurde saniert. Als nächste Maßnahme, so Rammler, sei der Austausch der Spielgeräte im Kindergarten vorgesehen. 25 000 Euro will die Kommune dafür in die Hand nehmen.

Auch das Thema Senioren sprach der Bürgermeister an. Die Umfrage, was diese sich wünschen würden, kam gut an. Die Bögen wurden ausgewertet und sollen in einer Gemeinderatssitzung vorgestellt werden. Matthias Thumfart, Referent für Seniorenarbeit im Gemeinderat, berichtete, dass verschiedene Sachsenkamer Organisationen, die sich mit Seniorenarbeit beschäftigten, einen Beirat gebildet hätten. (ps)

Heuer neuer Gemeindestadl geplant

Für 2023 rückt der Bau des Gemeindestadels im Bereich des Wertstoffhofes in den Fokus. Sobald die Genehmigung vorliegt, soll mit dem Bau begonnen werden. Abgeschlossen ist der Austausch der Öl-Heizung im Sportheim durch eine energetisch sinnvollere Pelletsheizung.

