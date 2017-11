Beim Kindergartenbau ist Eile angesagt

Rund ums Sachsenkamer Rathaus sind umfangreiche Veränderungen geplant. Nun hat der Gemeinderat die nötige Bebauungsplan-Änderung auf den Weg gebracht.

Sachsenkam – Die Gemeinde Sachsenkam plant im Bereich der Gemeindeverwaltung umfangreiche Veränderungen. Die notwendigen Änderungen des Bebauungsplan wurden in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend festgezurrt.

Auslöser für die rege Planungstätigkeit ist der Neubau des Kindergartens, der, geht es nach den Vorstellungen von Bürgermeister Hans Schneil, im September 2018 fertig sein soll. „Die Musi zur Einweihung ist schon bestellt“, witzelte das Gemeindeoberhaupt, dem die Zeit auf den Nägeln brennt. „Uns fehlen allein in der Kinderkrippe Anfang September acht Plätze. Auch im Kindergarten mangelt es an Plätzen“, sagte Schneil.

Die Gemeinde will ein neues, 17,4 mal 38,5 Meter großes Kindergartengebäude auf der Ostseite der Reutbergstraße im jetzigen Auffahrbereich zur Gemeindeverwaltung bauen. Nach dem Umzug in das neue Gebäude sollen die alten Räume des Kindergartens als Krippe Verwendung finden. Die „Kindergarten-Außenstelle“ im Rathaus soll aufgelöst werden.

Der Kindergartenneubau soll eine Ausrichtung in Nord-Süd Richtung erhalten. Hier sind, so Planer Robert Beham, kleinere Geländebewegungen notwendig. Der Baumbestand muss den Neubauplänen weichen. Die Zufahrt zur Gemeinde und zur Kindertagesstätte wird nach Norden verlegt. Er beginnt am nördlichen Ende des Parkplatzes an der Reutbergstraße wird vor dem bestehenden Bauhofgebäude in dessen Vorplatz münden. Die Auffahrt soll wieder eine Allee werden – mit neu angepflanzten Bäumen. Außerdem sollen im Bereich der Reutbergstraße 14 Stellplätze geschaffen werden.

Zukunftsmusik ist die Erweiterung des Bauhofgebäudes nach Osten. Die Erweiterung wird zwar erst für spätere Jahre in Erwägung gezogen, doch die planerischen Festlegungen will die Gemeinde schon einmal vornehmen.

Auf der Ostseite will man einen Grünstreifen belassen. Der Kinderspielplatz auf der Westseite des Vorplatzes muss ebenfalls den Neubauplänen geopfert werden. Er soll jedoch auf der Ostseite des Bauhofgebäudes in gleicher Größe (rund 400 Quadratmeter) wieder aufgebaut werden.

Auf der Wiese gegenüber der Ostseite des Rathauses ist ausreichend Platz für den Bau eines Einfamilienhauses und eines Doppelhauses. Obwohl derzeit keine Bauabsichten bestehen, wurde bei der anstehenden Bebauungsplanänderung auch diese Möglichkeit planerisch berücksichtigt. Garagen sind aufgrund der Platzverhältnisse direkt an den Gebäuden allerdings nicht möglich. Beham wurde beauftragt, nach Möglichkeiten zu suchen, ob nicht doch Unterstellmöglichkeiten ausgewiesen werden könnten. Parkplätze sind auf dem Areal in ausreichender Zahl vorhanden, wobei bei Bedarf zusätzlich die Fläche vor dem Bauhof beparkt werden kann.

Die Zustimmung zum Billigungs- und Auslegungsbeschluss erfolgte einstimmig. „Wir dürfen keine Zeit verlieren“, betonte Schneil. Der Plan soll in der kommenden Woche für einen Monat öffentlich ausgelegt werden. Rasch soll auch die Anhörung der Träger öffentlicher Belange vonstatten gehen. Inzwischen wird an der Planung für den neuen Kindergarten der letzte Feinschliff vorgenommen.

Günther Platschek