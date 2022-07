Benefizspiel des FC-Bayern-Fanclubs: Promi-Aufgalopp in Sachsenkam

Mit 40 freiwilligen Helfern hat Fanclub-Vorsitzender und Bürgermeister Andreas Rammler am Sonntag das Festzelt am Sachsenkamer Sportheim aufgebaut.

Vorbereitungen laufen

Zum Benefiz-Fußballspiel lädt der FC-Bayern-Fanclub Bavaria Oberland am 10. Juli nach Sachsenkam - und immer mehr Prominente sagen zu.

Sachsenkam – Eine ungeheure Dynamik kommt in den Benefizkick, den der FC Bayern-Fanclub Bavaria Oberland am kommenden Sonntag, 10. Juli, zu seinem zehnjährigen Bestehen veranstaltet. Fast stündlich bekommt der Vorsitzende Andreas Rammler neue Zusagen von Prominenten.

Diese Ex-Bundesliga-Profis kommen zum Benefizspiel nach Sachsenkam

Sicher dabei sind bei dem Spiel zwischen den Landkreis- und den Bananenflanker-Legenden der ehemalige WM-Teilnehmer und FC-Bayern-Profi Zvjezdan Misimovic, die früheren Münchner Löwen Stefan Aigner, Andreas Görlitz und Benjamin Lauth sowie die Ex-Bundesliga-Profis Michel Dinzey, Philipp Bönig und Peter Peschel. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Der Fanclub-Vorsitzende und Bürgermeister ist momentan fast rund um die Uhr mit den Vorbereitungen beschäftigt. Am Sonntag baute er mit 40 freiwilligen Helfern das Festzelt am Sachsenkamer Sportheim auf. „Die letzten zwei, drei Wochen waren wirklich krass“, sagt Rammler. „Und die nächsten Tage geht’s auf Hochtouren weiter.“ Er habe das Glück, dass die vielen Helfer engagiert mitziehen. Auch viele Mitglieder des SV Sachsenkam würden sich beteiligen: „Das ist einfach ein gutes Miteinander.“

Vorfreude in Sachsenkam auf Zvjezdan Misimovic

Dass die Auswahl-Mannschaften von Tag zu Tag prominenter besetzt werden, liege zum Teil daran, dass sich Rammler in den vergangenen Jahren ein großes Netzwerk aufgebaut hat. „Der kennt den, und der bringt den mit – so funktioniert das.“ Benjamin Lauth, Gründungsmitglied des Vereins und Teams „Bananenflanke“ sei wiederum dafür verantwortlich, dass Spieler wie Zvjezdan Misimovic nach Sachsenkam kommen: „Das ist ja nun wirklich kein Allerwelts-Fußballer“, sagt Rammler. „Der hat 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien mitgespielt.“

Ganz nebenbei wurde Misimovic Deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, war Kapitän der Bosnischen Nationalmannschaft und Fußballer des Jahres in seinem Heimatland. Peter Peschel ist bester Zweitliga-Torschütze in der Vereinsgeschichte des VfL Bochum. 2016 wurde er in die Legendenelf des VfL gewählt und hat seither eine eigene Säule am Ruhrstadion. „Inzwischen ist es so, dass die Leute selbst bei mir anfragen, ob sie mitspielen dürfen“ freut sich Rammler.

Auch Moderator Markus Othmer kickt in Sachsenkam mit

Unter anderem habe ihn DEL-Profi Johannes Huß angeschrieben. Besonders freut sich Rammler auch über die Zusage von Moderator Markus Othmer: „Den kennt ja wirklich jeder.“ Der jüngeren Generation sei die Sky-Moderatorin Nele Schenker bestens bekannt. Rammler: „Es ist schon bärig, wenn man solche Leute nach Sachsenkam bringt.“ Am meisten überrascht habe ihn aber die Zusage des ehemaligen Eishockey-Bundestrainers Hans Zach: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass er eine Fußballmannschaft coacht.“

Bei vielen weiteren „guten Namen“ hofft der Bürgermeister noch auf die Zusage, beispielsweise von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und dem Ski-Ass Felix Neureuther.

Bier am Klaus-Augenthaler-Stand

Beim Benefizkick gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, auch für Kinder wird einiges geboten. So können sie mit einem Fußball auf eine überdimensionale Dartscheibe zielen, und es gibt eine Geschwindigkeitsmessung.

Bereits am Samstagabend steigen im Festzelt eine Party und ein „kulinarischer Budenzauber“ zum zehnjährigen Bestehen des Fanclubs. Am Klaus-Augenthaler-Stand wird Bier ausgeschenkt, am Daniel-van-Buyten-Stand gibt’s belgische Pommes, am Dante- und Elber-Stand Caipirinha und am Luca-Toni-Stand Pizza und Eis. „Eine Reise durch die FC-Bayern-Vergangenheit“, sagt Rammler schmunzelnd. Am Sonntagmorgen ist ein Frühschoppen mit Blasmusik geplant, und nebenan spielen Nachwuchsteams des SV Sachsenkam.

Tickets

Der Sitzplatz kostet 18 Euro, der Stehplatz elf Euro. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen die Hälfte, Kinder unter sechs Jahren sind frei. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Neuwirt in Sachsenkam oder unter www.etix.com.

