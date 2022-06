Brenner aus Sachsenkam zaubert edlen Brand aus vergessener Birnensorte

Von: Andreas Steppan

Teilen

Gold- und Silbermedaillen heimsten Brände aus alten Obstsorten ein, die heimische Kleinbrenner im Rahmen des Projekts „Apfel, Birne, Berge“ herstellten. Darüber freuten sich unter anderem die Projektbetreuern Eva Bichler-Öttl (li.) sowie die Sachsenkamer Kleinbrenner Georg und Thomas Hartmannsegger (5. u. 6. v. li.) © KN

Die „Kastenbirne“ zählt zu den vergessenen Obstsorten im Projekt „Apfel, Birne, Berge“. Thomas Hartmannsegger aus Sachsenkam zeigte nun, was sich daraus machen lässt.

Sachsenkam – Dem Erhalt alter, vergessener Obstsorten im oberbayerischen Alpenvorland hat sich seit 2015 das Projekt „Apfel, Birne, Berge“ verschrieben. Nun vermeldet die Projektverantwortliche Eva Bichler-Öttl einen besonderen Erfolg: Gold- und Silbermedaillen beweisen nämlich, dass sich aus einigen der wiederentdeckten Sorten hervorragende Obstbrände herstellen lassen. Ein Beispiel dafür ist der Schnaps, den die Sachsenkamer Edeldestillerie Hartmannsegger produziert hat.

Sortenreiner Edelbrand aus vergessenen Obstsorten

Das Projekt „Apfel, Birne, Berge“ wird im Auftrag der Regierung von Oberbayern durchgeführt und erstreckt sich über die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und das Berchtesgadener Land. Ziel war und ist es, alte Obstsorten aufzuspüren und vor dem Verschwinden zu retten.

In diesem Rahmen, so teilt Eva Bichler-Öttl mit, seien mit ehrenamtlicher Unterstützung von zehn Brennereien aus der Region „Verwertungsversuche mit sortenreinem Edelbrand“ durchgeführt. „In diesem Zusammenhang wurden bisher 21 Brände hergestellt, jeweils aus den Früchten nur eines einzigen Baumes.“ Elf davon wurden nun bei der alle zwei Jahre stattfindenden Bayerischen Obstbrandprämierung eingereicht – und heimsten insgesamt drei Gold- und sieben Silbermedaillen ein.

Kastenbirne überzeugt durch Klasse statt Masse

Auch den Sachsenkamer Kleinbrenner Thomas Hartmannsegger reizte es, sich an dem Experiment mit einer alten Obstsorte zu beteiligen. Für so etwas kämen auch nur kleine Brennereien wie seine in Frage, sagt der 34-Jährige im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „Die meisten haben 150-Liter-Anlagen und brauchen 400 bis 500 Kilo Obst, damit sie anfangen können.“

Um aus der „Kastenbirne“ aus der Gemeinde Wessobrunn im Landkreis Weilheim-Schongau einen Brand zu machen, standen ihm allerdings lediglich 50 Kilogramm Obst zur Verfügung. Dazu komme, dass diese Sorte in Bezug auf den Alkohol nicht sehr ertragreich sei. „Normalerweise lassen sich aus 100 Kilogramm Obst 3,6 Liter reiner Alkohol gewinnen“, erklärt der Sachsenkamer Kleinbrenner. „In diesem Fall waren es nur 2,3 Liter.“ So etwas könne entweder an einem niedrigeren Zuckergehalt liegen oder aber an enthaltenen Zuckerarten, die nicht vergärbar seien.

Hartmannsegger gewinnt Goldmedaille für Edelbrand aus Kastenbirne

Aus der kleinen Menge an Kastenbirnen stellte Hartmannsegger am Ende lediglich 2,8 Liter Obstbrand her. Davon gab er 0,6 Liter an das Projekt „Apfel, Birne, Berge“ ab. Den Rest werde er als „Prämiumprodukt“ verkaufen, meint er. Der Preis werde dann wohl um die 30 Euro für einen halben Liter liegen.

Auch wenn die Kastenbirne nicht gerade durch Masse überzeugte, hatte sie doch Klasse. „Aromamäßig ist das etwas ganz Besonderes“, sagt Hartmannsegger. Die Prüfer bescheinigten dem Brand frische, fruchtige Noten mit einem Hauch von Zitronen- und Limetten-Aromen. Nach einigen Monaten Lagerzeit überraschte das Produkt sogar den Brenner selbst. Bei einer eigenen Vorverkostung – Hartmannsegger ist auch Sommelier – hätte er dem Kastenbirnenbrand eher eine Silbermedaille zugesprochen, berichtet er. Nun wurde es doch Gold.

Sachsenkamer Edelbrennerei will erweitern

Dass Hartmannsegger experimentierfreudig ist, zeigen übrigens auch zwei weitere seiner Kreationen, die jetzt ausgezeichnet wurden. Eine Goldmedaille gab es für seinen Weinhefebrand. „Das war auch ein Versuch, ich habe dafür mit einem befreundeten Winzer aus der Pfalz zusammengearbeitet.“ Und auch Josefibock aus Reutberg verarbeitete er zu einem Brand, der jetzt eine Silbermedaille erhielt.

Trotz seiner Erfolge ist das Brennen, das er seit 2016 betreibt, für den Sachsenkamer weiterhin ein Hobby. „Aber eines, das immer größer wird“, sagt er. „Die Platzverhältnisse sind inzwischen leicht beengt.“ Daher ist er dabei, eine neue Brennerei zu bauen und einen Hofladen, in dem er seine Kreationen anbieten kann. An Alleinstellungsmerkmalen wird es ihm dort nicht mangeln.

„Apfel, Birne, Berge“ gibt ab 2025 Obstbäume ab

Eva Bichler-Öttl freut sich unterdessen, dass mehrere alte Obstsorten – wie etwa auch die „Haferbirne“ aus Weyarn, die „Frauenbirne“ aus Tuntenhausen oder „Honigbirne“ aus Bernau – bewiesen haben, was sie können. „Wer selbst Sorten für die Herstellung besonderer Edelbrände anpflanzen möchte, kann über das Projekt ,Apfel, Birne, Berge‘ künftig Jungbäume beziehen“, stellt sie in Aussicht. Insgesamt 260 vergessene Sorten seien ab 2023 in mehreren „Sortenerhaltungsgärten“ in der Region zu entdecken. „Und ab 2025 können voraussichtlich erste Bäume abgegeben werden.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.