Bürgermeister alarmiert: Baugrund kostet 1 Million Euro - „und dann hat man noch kein Haus“

Bürgerversammlung

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum war ein Schwerpunktthema in der Bürgerversammlung in Sachsenkam. Bürgermeister Rammler erklärte, wie die Gemeinde gegensteuern will.

Sachsenkam – Seit gut zwei Jahren ist Andreas Rammler Bürgermeister der Gemeinde Sachsenkam. Wegen Corona konnte er seither kein einziges Mal im Rathaus eine Gemeinderatssitzung leiten, stets tagte das Gremium im größeren „Haus für Kinder“. Immerhin war am Freitag wieder eine Bürgerversammlung möglich. Die nutzte Rammler für einen Rückblick. Schwerpunkt: Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Bauvorhaben.

Das trägt die Gemeinde Sachsenkam zur Energiewende bei

„Enorm wichtig“ für die Gemeinde sei die Ausweitung des Gewerbegebiets. Dadurch würden Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Gemeinde gesichert, zudem stiegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Nach mehreren Jahren Diskussion sei auf dem Bauhof eine Fotovoltaik-Anlage errichtet worden, die mittlerweile 7600 Kilowattstunden Strom erzeugt hat. Dies reiche aus, um 41 Prozent des Strombedarfs der gemeindlichen Gebäude zu decken. Zudem sei der Ausstoß von fünf Tonnen Kohldioxid vermieden worden: „Um das zu kompensieren, müsste man 400 Bäume pflanzen – das ist unser Beitrag zur Energiewende.“ Zudem sei eine E-Ladesäule am Kirchsee auf den Weg gebracht worden, die noch in diesem Frühjahr in Betrieb geht. Ebenfalls auf der Zielgeraden sei der Austausch der Ölheizung im Sportheim durch eine Pelletheizung. Nicht zuletzt wird auf dem Dach eine Fotovoltaik-Anlage installiert, was insgesamt 185.000 Euro kostet. Dafür gibt es aber 70.000 Euro Fördergelder vom Bund.

25.000 Euro soll die Erneuerung und Ergänzung des Spielplatzes kosten. Der Schuldenstand der Gemeinde liegt bei 1,1 Millionen Euro, dem stehen Rücklagen in Höhe von 2,3 Millionen Euro gegenüber. Der Schuldenstand je Einwohner liege mit 801 Euro knapp über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Hohe Grundstückspreise in Sachsenkam machen Bürgermeister Sorgen

Sorgen bereiten dem Bürgermeister die extrem hohen Grundstückspreise in der Gemeinde. Die zuletzt verkauften Grundstücke hätten zwischen 1200 und 1300 Euro pro Quadratmeter gekostet. „Wenn man ein 750 Quadratmeter großes Grundstück haben will, muss man also eine Million Euro bezahlen – und dann hat man noch kein Haus“, rechnete Rammler vor. „Wie soll sich das eine Familie mit Durchschnittsverdienst leisten können?“ Bauland werde daher nur noch neu ausgewiesen, wenn der Bauwerber 50 Prozent der Baugebietsfläche zu einem angemessenen Preis an die Gemeinde verkauft. Die gebe die Grundstücke dann für die Hälfte des Bodenrichtwerts an interessierte Bürger weiter. Rammler: „Es ist höchste Zeit, dass wir uns der Realität stellen. So gut wie in jeder Sprechstunde sitzt eine Familie vor mir, die auf der Suche nach einem bezahlbaren Grundstück ist.“

Landrat Josef Niedermaier verwies in seinem Grußwort auf einen anderen Aspekt. So sei es gelungen, binnen vier Wochen 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis unterzubringen. Niedermaier wertet dies als Zeichen, dass es Wohnraum gebe, dieser aber nicht genutzt werde. Habe jeder Landkreis-Bürger 1980 durchschnittlich auf 28 Quadratmetern Wohnfläche gelebt, so seien es jetzt 54 Quadratmeter – und das obwohl der Landkreis um 30.000 Menschen gewachsen sei. Niedermaier: „Auf der einen Seite finden junge Leute keinen Wohnraum, auf der anderen Seite wohnen zwei Leute in teils unbewohnten Häusern. Das soll keine Gesellschaftskritik sein, aber das sind Themen, über die wir diskutieren müssen.“ Auch in Dörfern müsse man Häuser mit mehreren Wohnungen bauen, ohne den dörflichen Charakter zu zerstören: „Aber solche Gebäude sind bei vielen Bürgern und Gemeinderäten ein No-Go.“

Kirchsee: Parkeinnahmen durch neue Automaten verdoppelt

Ebenso groß wie das Interesse an Grundstücken ist das Interesse an Kinderbetreuungsplätzen. So sind im Sachsenkamer Kindergarten laut Rammler 73 der 75 Plätze belegt. Vollständig belegt ist mit 24 Plätzen die Kinderkrippe, in den Hort (25 Plätze) gehen 17 Kinder. Schon jetzt könne man absehen, dass im kommenden Jahr alle Plätze ausgebucht sind.

Als Erfolg wertet Rammler die neuen Parkautomaten, auch wenn sie schon zweimal beschädigt wurden. Die Reparaturkosten habe jeweils die Versicherung bezahlt. Hätten die Parkwächter am Kirchsee im Jahr 2020 noch 45.000 Euro eingenommen, so seien es nun 95.000 Euro. Mit diesem Plus ließen sich die hohen Unterhaltskosten am Kirchsee finanziell besser stemmen.

