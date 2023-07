Dieb macht in Turnhalle in Sachsenkam reiche Beute

Von: Sabine Schörner

In der Turnhalle in Sachsenkam stahl ein Unbekannter Sporttaschen und Rucksäcke. (Archivfoto) © Gemeinde Sachsenkam

Ein Dieb trieb in der Turnhalle in Sachsenkam sein Unwesen. Er stahl die Sporttaschen und Rucksäcke von sieben Personen. Das Diebesgut hat einen hohen Wert.

Sachsenkam - Dreister Diebstahl in der Turnhalle in Sachsenkam: Insgesamt sieben Personen wurden dort am Freitag zwischen 21.15 Uhr und 22 Uhr ihre Sporttaschen beziehungsweise Rucksäcke gestohlen.

Dreister Diebstahl in Sachsenkamer Turnhalle

Darin befanden sich Handy, Geldbeutel, Bekleidung und anderes. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf circa 6600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizei zu melden.

