Ein Festtag nicht nur für die Sachsenkamer Schützen: Das sind die Gaukönige

Ein großer Festtag für den Schießsport wurde am Sonntag in Sachsenkam gefeiert: Die Schützengesellschaft Sachsenkam beging ihren 125. Geburtstag, zugleich proklamierte der Schützengau Bad Tölz mit Abschluss des 93. Gauschießens seine neuen Könige.

Sachsenkam– Vom 3. bis 14. April hatten in der zum Schießstand umfunktionierten Sporthalle 700 Teilnehmer aus 23 Gau-Vereinen mit Luftgewehren und Luftpistolen auf ihren klaren Blick und ihre ruhige Hand gezählt. Die endgültigen Ergebnisse waren von den Sachsenkamer Ausrichtern streng geheim gehalten worden – bis am Sonntag nun die Besten unter großem Applaus vorgestellt und mit den altehrwürdigen Schützenketten ausgestattet wurden: Mit einem 19,5-Teiler holte sich Walter Margowski von der Schützengesellschaft Bad Heilbrunn den Luftgewehr-Gauschützenkönigs-Titel.

Bei den Damen ging die Königswürde nicht zum ersten Mal an Josefa Gistl von der Gebirgsschützenkompanie Reichersbeuern – diesmal brachte ihr ein 28,5-Teiler den Sieg. Freuen konnte sich zudem Ben Blomberger (15) vom Schützenverein Schönrain-Mürnsee, der sich mit einem 31,4-Teiler bei der Gaujugend an die Spitze gesetzt hatte. Bei den Pistolenschützen erzielte Xaver Heimgreiter sen. von der Schützengesellschaft Frohsinn d’Wildschützen aus Fischbach mit einem 34,6-Teiler den besten Treffer. Neu in der königlichen Wertung war die Disziplin „Aufgelegt schießen“ – womit Hias Schwarz von der SG Frohsinn d’Wildschützen mit einem 72,0-Teiler als erster „Gauschützenkönig Auflage“ in die Chronik eingeht.

Die besten Platzierungen auf der Gauscheibe erreichten mit dem Luftgewehr Florian Werkmeister von der Schützenlust Benediktbeuern mit einem 10,0-Teiler, mit der Pistole und einem 8,7-Teiler Markus Schwaiger von der Feuerschützengesellschaft Lenggries.

+ Gauschützenmeister Uwe Langheinrich (li.) gratulierte (ab 2. v. li.) Gauschützenkönig Walter Margowski (SG Bad Heilbrunn), Gauschützenkönigin Josefa Gistl (GSK Reichersbeuern), Gaujugendkönig Ben Blomberger (SV Schönrain Mürnsee), Gaupistolenkönig Xaver Heimgreiter (SG Frohsinn d‘Wildschützen Fischbach) und Gauschützenkönig Auflage Mathias Schwarz (Frohsinn d’Wildschützen).

Ziemlich knapp entschieden wurde das „Rennen“ um den Meistpreis: Die fast sieggewohnte Jachenauer Schützengesellschaft „Gemütlichkeit“ musste sich diesmal mit 90 Teilnehmern der Gebirgsschützenkompanie Reichersbeuern mit 92 Teilnehmern geschlagen geben.

Nachdem das Gauschießen in die Kategorie der „Preisschießen“ fällt, hatten sich die Sachsenkamer Gastgeber um ein gut ausgestattetes Belohnungs-Sortiment bemüht. Schützenmeister Siegfried Helminger dankte allen, die mit dazu beigetragen hatten, nach zweijähriger Pause wieder einen Gauwettkampf durchführen zu können.

Vor der Preisverteilung wurde am Vormittag der festliche und kirchliche Teil begangen. Wobei den „Scheibenschützen“, wie sie früher genannt wurden, Wetterglück beschieden war: Zwar war es kühl und windig, aber immerhin hatte die Sonne die Oberhand gewonnen. Nach dem Kirchenzug von der Turnhalle zum Reutberg und dem von der Sachsenkamer Musikkapelle umrahmten Festgottesdienst mit Pfarrer Jiri Tesar kehrte der Festzug trockenen Fußes zur Turnhalle zurück.

Das Schützenwesen bedeute nicht nur Sport, sondern auch Brauchtum, Zusammenhalt, das Erlernen von Disziplin und sozialer Kompetenz, betonte Gauschützenmeister Uwe Langheinrich in seinem Grußwort – ähnlich wie Bürgermeister Hans Schneil und Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber. „Diese Werte sind in unserer virtuellen Zeit wichtiger denn je.“Rosi Bauer

