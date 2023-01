Ein neuer Stadel und schnelles Internet: Sachsenkam hat für 2023 vieles auf der Agenda

Ein neuer Stadel für den gemeindlichen Bauhof und die Vereine soll im Anschluss an den Wertstoffhof gebaut werden. Bürgermeister Andreas Rammler möchte damit den Bauhofverkehr neben dem Kindergarten etwas entzerren. © arndt pröhl

Die Gemeinde Sachsenkam hat drei große Projekte, die sie 2023 maßgeblich in Angriff nehmen möchte. Bürgermeister Andreas Rammler erklärt, warum es sich dabei handelt.

Sachsenkam – Drei große Themen werden sich 2023 wie ein roter Faden durch die Gemeinderatssitzungen in Sachsenkam ziehen. Es handelt sich um die größten Projekte, die die Kommune heuer voranbringen möchte: die Errichtung eines neuen Bauhof- und Vereinsstadels, die Schaffung von Bauland sowie der Ausbau des Glasfasernetzes.

Großes Projekt: Neubau eines Bauhof- und Vereinsstadels

Das größte Projekt ist der Bau des Stadels. Bürgermeister Andreas Rammler erklärt: „Unser Bauhof ist mit all seinen Aktivitäten leider direkt zwischen Spielplatz und Kindergarten. Hier fahren natürliche oft schwere Gerätschaften hin und her.“ Das soll „mittelfristig anders aufgestellt und etwas entzerrt werden“. Dazu gibt es bereits eine konkrete Idee: Die Gemeinde will einen großen Stadel bauen, der als Garage und Lagerraum, beispielsweise für Pellets oder Hackschnitzel, dienen soll.

Nach aktuellem Planungsstand soll der Stadel an den Wertstoffhof angegliedert werden. „Dort haben wir genügend Platz“, sagt Rammler gegenüber unserer Zeitung. Darüber hinaus soll der Stadel mehrere Funktionen erfüllen. „Wir wollen Lagerplatz für unsere Vereine schaffen.“ Deren Mitglieder würden vieles privat bei sich verstauen. „Die einen haben Zelte, die anderen Bühnenteile, Kühlschränke oder die Feuerwehr auch historische Fahrzeuge und Spritzen.“ Weiter habe die Gemeinde vor, dass es in dem Stadel flexible Flächen gibt, welche man für Veranstaltungen nutzen könnte. Momentan befinde man sich in der Planungsphase. Die Pläne seien bis etwa Ende Februar fertig. „Dann können wir die Kosten abschätzen, und entscheiden, in welcher Form und Größe eine Umsetzung möglich ist. Platz ist genug da.“ Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

Schaffung von Bauland für Einheimische Familien

Außerdem steht auf der Agenda der Kommune für 2023 die Schaffung von Bauland. Da Sachsenkam wenig eigene Flächen besitzt, schwebt dem Gemeinderat ein Ansiedlungsmodell vor. „Die Idee dahinter ist, dass ein Grundbesitzer, der beispielsweise eine landwirtschaftliche Nutzfläche in Bauland umwandeln möchte, das machen kann, solange er der Gemeinde 50 Prozent davon verkauft“, erklärt Rammler. „Wir würden dann das Bauland in Parzellen unterteilen und diese an einheimische Familien zu einem Preis, unter dem Bodenrichtwert verkaufen.“

Das Modell sei vorrangig für Sachsenkamer Familien mit Kindern gedacht und Bürgern, die in Vereinen aktiv sind. Die Gemeinde sei bereits mit Grundstücksbesitzern in Kontakt, „die dem Modell gegenüber aufgeschlossen sind.“ Das bisher aufgestellte Konzept werde aktuell juristisch geprüft. „Wir hoffen auf eine Rückmeldung im ersten Quartal, damit wir im Sommer bestenfalls mit einem Grundstückseigentümer Nägel mit Köpfen machen zu können.“ Zeitlich denkt Rammler, dass eine Ausschreibung des Projekts Ende 2023 möglich sei.

Schnelleres Internetz für Sachsenkam: Glasfaserausbau

Überdies steht der Glasfaserausbau im Fokus. Die Firma UGG (Unsere grüne Glasfaser) wird in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach im ganzen Dorf den Glasfaserausbau übernehmen. Bei bisherigen Straßenbauarbeiten habe die Gemeinde bereits viele Leerrohre verlegt. „Wir hätten gerne, dass die UGG das bestehende Leerrohrsystem übernimmt und ausbaut“. Rammler geht davon aus, dass es im Frühjahr zum Vertragsabschluss kommen könnte. „Eine Absichtserklärung mit der UGG ist bereits unterschrieben.“ Die Arbeiten werden circa 18 Monate dauern. „Mir ist es wichtig, dass das Thema so schnell wie möglich in Angriff genommen wird. Die Zeiten von Homeoffice und Homeschooling haben uns gezeigt, dass wir zu langsames Internet haben, da müssen wir uns besser aufstellen.“

Solaranlage für das Sportheimdach

Im Frühjahr werde zudem eine Solaranlage auf das Dach des Sachsenkamer Sportheims gebaut. „2022 haben wir hier bereits die alte Ölheizung durch eine Pelletsheizung getauscht. Aktuell ist die Heizung aufgrund der geringen Nutzung im Notbetrieb. Sobald der Lagerbunker für die Pellets neben dem Sportheim komplett getrocknet ist, kann er in Betrieb genommen werden und dann sind wir gerüstet“, kündigt Rammler an.

Ein weiteres Novum in puncto Energiewende soll heuer am Kirchsee entstehen. „Die Firma 17er Oberlandenergie hat am Parkplatz vom Kirchsee zwei Ladesäulen für Elektroautos geplant.“ Aktuell gebe es Lieferschwierigkeiten. Die Gemeinde hofft, dass die Ladesäulen zu Beginn der Badesaison im Sommer installiert werden können. Ein Ziel des Bürgermeisters ist auch, den erneuerten, aber noch gesperrten Spielplatz neben dem Rathaus zu eröffnen. „Um den Spielplatz in Betrieb nehmen zu können, brauchen wir einen neuen Zaun, da der alte nicht mehr den aktuell nötigen Regularien entsprochen hat“, erklärt er. „Der Auftrag ist bereits vergeben und die Arbeiten werden im März hoffentlich erledigt sein.“

