Benefiz-Sportveranstaltung in Sachsenkam mit Uli Hoeneß: Alles perfekt gelungen

1000 Zuschauer, Dutzende Promis auf dem Fußballplatz, ein Fanabend mit Uli Hoeneß und drei Tage lang Party: Noch nie gab es in Sachsenkam eine derart groß aufgezogene Sport-Veranstaltung wie am Wochenende, als der FC Bayern Fanclub „Bavaria Oberland“ sein zehnjähriges Bestehen feierte.

Sachsenkam – Der krönende Abschluss: Ein Benefizspiel zwischen den „Bananenflanker Legenden“ und den „Bavaria Oberland Landkreis-Legenden“. Der Fanclub hatte in Zusammenarbeit mit dem SV Sachsenkam Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um einen würdigen Rahmen zu schaffen. Die neu installierten Stahlrohr-Tribünen boten reichlich Sitzplätze, im Festzelt gab’s kulinarische Schmankerl. Beim Einlauf wurden die Spieler mit einer rot-weißen Choreografie und Pyrotechnik empfangen.

Rammler: „Ich weiß nicht, ob heute irgendjemand daheim geblieben ist“

Das denkwürdige Wochenende hinterließ bei allen Spuren. Während er das Legendenspiel kommentierte, wechselte die Stimmlage von Stadionsprecher Mike Fischer immer wieder von Bass zu Sopran und zurück, manchmal innerhalb eines einzelnen Worts. „Beim Tennenabend am Freitag hat’s mir den Stecker gezogen“, erklärte der 2. Vorsitzende des Fanclubs schmunzelnd. „Der Samstag war auch nicht gerade einfach. Wenn man dann noch viel redet, ist es irgendwann einfach aus.“ Gezeichnet von drei denkwürdigen Tagen mit wenig Schlaf und viel Stress war auch Andreas Rammler, zugleich Fanclub-Vorsitzender und Bürgermeister. Als sich das Fest dem Ende zuneigte, die Bananenflanker-Legenden auf dem Spielfeld ihr Weißbier tranken, mit Fans ratschten und geduldig Autogramme schrieben, schnaufte Rammler tief durch und stöhnte: „Leckomio. Jetzt ist Ende Gelände.“ Das Dorf habe 1300 Einwohner, „und ich weiß nicht, ob heute irgendjemand daheim geblieben ist“.

+ Ganz Sachsenkam war am Wochenende auf den Beinen, als der FC Bayern Fanclub „Bavaria Oberland“ sein zehnjähriges Bestehen feierte. © Patrick Staar

Überraschung: Auch Uli Hoeneß kam

Das Wochenende ging für die Organisatoren schon spannend los. Die große Frage lautete: Kommt Uli Hoeneß zum Fanabend – oder kommt er nicht? Hoeneß’ Sekretärin habe ihm wenig Hoffnung gemacht, berichtet Rammler: „Sie hat gesagt, dass er für Freitagabend 30 Anfragen hat.“ Hoeneß entschied sich zur Überraschung seines Vorzimmers für Sachsenkam und brachte im Kofferraum gleich noch 800 Bratwürste mit, die beim Benefizspiel verkauft wurden.

Bei der Gesprächsrunde am Freitag durfte niemand mitschreiben, die Handys der 150 Zuhörer mussten aus bleiben. „Ein sehr intimer Fanabend“, sagte Rammler. „Uli hat geplaudert und Dinge erzählt, die er nicht erzählen würde, wenn es am nächsten Tag auf Youtube zu sehen ist.“ Am Samstag gab es eine Party für das ganze Dorf. Das Legendenspiel rundete das Wochenende ab. Als Benjamin Lauth das 3:1 schoss, schallte die Sechzger-Hyme „Stark wie noch nie“ aus dem Lautsprecher – keine Selbstverständlichkeit bei einer Veranstaltung eines Bayern-Fanclubs.

+ Wurde eigens für das Benefizspiel aufgebaut: Eine Tribüne, auf der am Sonntag viele Zuschauer Platz genommen haben. © Patrick Staar

Welche Kuchen mögen Promis

„Klar – da kriegt man schon eine Gänsehaut, und das im negativen Sinne“, sagt Rammler. „Aber an solch einem Tag kann man das verkraften – in den Farben getrennt, in der Sache vereint.“ Seiner Ansicht nach war es eine „rundherum gelungene Veranstaltung“: „Das Wetter hat gehalten, die Leute waren alle supergut drauf.“ Die Promis hätten sich als pflegeleicht erwiesen: Tagelang hätten sich alle Beteiligten Gedanken gemacht, welche Kuchen gebacken werden und mit welchen Nudeln die Promis zufrieden sein könnten. Und sie waren alle total nahbar, ganz normale Leute, lieb und nett. Ihnen hat es bei uns gefallen, und sie haben es zu schätzen gewusst, was wir vorbereitet haben.“

Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung

Das Wichtigste: Die „Bananenflanker“ – ein Verein, der professionellen Fußball für Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung anbietet – darf sich über jede Menge Geld freuen. Auf Initiative von Daniel Heidemann sammelten die Oberland-Legenden spontan 600 Euro in der Kabine ein, weitere 5000 Euro gab’s schon mal vorab von „Bavaria Oberland“. Eine weitere stattliche Summe wird es nach der endgültigen Abrechnung geben.

