Trauer um Pfarrer Jiri Tesar

Nachruf

Der ehemalige Sachsenkamer Pfarrer Jiri Tesar ist vor Kurzem überraschend gestorben. Zu seinen Ehren wird am Dienstag, 30. Mai, um 19 Uhr in der Sachsenkamer Pfarrkirche ein Gedenkgottesdienst abgehalten.

Sachsenkam – 26 Jahre lang war Jiri Tesar Pfarrer der Gemeinden Sachsenkam und Piesenkam. Ende April ist er im Alter von 74 Jahren in Bad Wiessee gestorben. Jiri Tesar wurde 1949 in Brünn (Tschechien) geboren. Nach Stationen als Kaplan und Kooperator nahe seinem Heimatort kam er 1980 als Seelsorger nach München. In seiner Zeit in Sachsenkam habe er „zahlreiche Taufen, Erstkommunionen, Hochzeiten und Beerdigungen“ zelebriert, sagt Kirchenpfleger Peter Nöscher. Während seiner Zeit wurde die Kirche teilweise renoviert: der Altarraum, die Orgel und der Turm wurden erneuert oder restauriert. „Wichtig war ihm ein gutes Verhältnis zum Kloster Reutberg“, sagt Nöscher. „Dort hat er immer ausgeholfen, wenn Not am Mann war und hat dort auch Gottesdienste abgehalten.“

Sein Markenzeichen waren „kurze und bündige“ Gottesdienste, sagt Nöscher. Das sei gut angekommen. „Er hat auch die Gläubigen immer mit einbezogen, das war ihm wichtig.“ Wenn er Sommerurlaub in seiner Heimat Tschechien verbrachte, kümmerte er sich stets um eine Vertretung. „Er wollte, dass auch in seiner Abwesenheit alles stattfindet“, sagt Nöscher.

Nach Versetzung auch im Tegernseer Tal aktiv geworden

Jiri Tesar sei „nie zwider“ gewesen, eher manchmal etwas zurückgezogen, so der Kirchenpfleger. Er sei bei den Gläubigen gut angekommen. Auch sei er immer da gewesen, wenn man etwas gebraucht habe. „Er war immer erreichbar.“ 2022 wurde Jiri Tesar aus Altersgründen als Pfarrvikar nach Bad Wiessee versetzt. „Dort hat er sich aktiv eingebracht“, sagt Nöscher. Er habe oft Gottesdienste gehalten und sich recht wohl gefühlt. Gesundheitlich sei er fit gewesen. Daher kam die Nachricht vom Tod des Pfarrers sehr überraschend. „Tags zuvor hatte er noch einen Gottesdienst in Waakirchen gehalten“, sagt Nöscher.

Beisetzung in Bad Wiessee erfolgt

Beigesetzt ist Jiri Tesar auf dem Bergfriedhof Bad Wiessee im Priestergrab. An seiner Beerdigung beteiligten sich viele Ortsvereine mit ihren Fahnen sowie zahlreiche Gläubige. Zu seinen Ehren wird am Dienstag, 30. Mai, um 19 Uhr in der Sachsenkamer Pfarrkirche ein Gedenkgottesdienst abgehalten. Dazu sind alle Bürger eingeladen.

