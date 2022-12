Feier in Sachsenkam eskaliert - Gäste schlagen und bedrohen Wirt

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung rückte die Polizei am frühen Samstagmorgen aus. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Eine Feier in einer Gaststätte in Sachsenkam eskalierte am Wochenende so sehr, dass der Wirt die Polizei zu Hilfe rufen musste.

Sachsenkam - Ein unschönes Ende nahm am frühen Samstagmorgen eine Jahrgangsfeier in einer Gaststätte in Sachsenkam. Laut Angaben der Polizei verständigte der Wirt gegen 1.40 Uhr die Beamten, da die Feier in seinem Lokal eskalierte. Ein 30-jähriger Haushamer warf dabei zunächst vier Gläser absichtlich zu Boden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Haushammer wirft Gläser zu Boden und ohrfeigt den Wirt

Als der Wirt den 30-Jährigen deswegen des Lokals verweisen wollte, verpasste der Haushamer dem Gastronom eine Ohrfeige. Überdies bedrohte laut Polizei auch ein 24-jähriger Tölzer den Wirt und einen Kellner. Die Tölzer Polizeiinspektion erbittet Zeugenaussagen zu der Auseinandersetzung unter der Telefonnummer 08041-761060.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.