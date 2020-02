Fidelisfest: Kloster Reutberg soll Ort der Anbetung bleiben

Einen Gedenkgottesdienst zum 97. Todestag von Schwester Fidelis Weiß haben zahlreiche Gläubige dieser Tage in der Klosterkirche am Reutberg gefeiert.

Sachsenkam – Trotz des schlechten Wetters war die Kirche ganz voll, berichtet die Apostolische Kommissarin Schwester Benedicta Tschugg. „Es war eine rundum gelungene Feier“, so die Ordensfrau.

Bei der feierlichen Messe wurde traditionell für die Seligsprechung von Fidelis Weiß gebetet. Das kirchenrechtliche Verfahren für die sogenannte Beatifikation ist bereits 1936 eröffnet worden. Die Klosterschwester starb im Februar 1923.

Den Festgottesdienst feierte Abt Barnabas Bögle vom Kloster Ettal in Konzelebration mit den Pfarrern Michael Jakob, Herbert Weingärtner und Hans-Werner Alt. Der Abt verwies in seiner Predigt auf die Bedeutung der Klöster: „Wir brauchen die Klöster als prophetische Orte.“ Klöster sind laut Bögle „Therapieorte für die Kirche“. An diesen „Orten der Heilung“ werde vorgelebt, worauf es im Letzten ankomme: „dass wir auf Jesus schauen, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren“.

Die von vielen Gläubigen als heiligmäßig verehrte Maria Fidelis sei ein leuchtendes Beispiel für dieses Ausgerichtetsein gewesen, „ein leuchtendes Beispiel, das hinausstrahlt über die Klostermauern hinweg in das ganze umliegende Land“.

Klösterliches Leben ist laut Bögle sowohl von Armut als auch Gehorsam geprägt aber auch vom „Verzicht auf letzte Entfaltung menschlicher Sexualität“. Bögle wörtlich: „Jesus lebte die Ehelosigkeit, das Aushalten des Alleinseins, weil der damit deutlich gemacht hat, dass er ganz ausgerichtet ist auf das Reich Gottes.“ Das sei der „letzte und tiefste und einzige Grund“, warum es des Zölibats in der Kirche bedürfe. „Es muss Frauen und Männer geben als prophetisches Zeichen in der Kirche“, so Bögle. Im abschließenden Gebet hieß es: „Herr, bewahre den Reutberg als einen Ort der Anbetung Deiner heiligen Gegenwart.“

Bereits vor der Messe gab es eine Begegnung zwischen dem Abt und 26 Firmlingen aus Sachsenkam und Piesenkam. Die Mädchen und Buben werden am 3. Juli von Bögle gefirmt. Nach der liturgischen Feier dankte der Abt den Freunden des Klosters und ermunterte sie zur weiteren Unterstützung der Schwestern. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatte Alexander Pointner mit dem Kirchenchor Lenggries übernommen – unterstützt von Lore März aus Sachsenkam.

