Funkenflug löst Brand in Sachsenkamer Firma aus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war der Brand bereits gelöscht. © dpa

Glimpflich ist am Dienstag ein Brand in einer Firma in Sachsenkam ausgegangen. Ein Mitarbeiter wurde aber leicht verletzt.

Sachsenkam - Gegen 16.45 Uhr löste die Brandmeldeanlage einen Alarm aus. Als die Feuerwehr Sachsenkam und eine Streife der Polizei vor Ort eintrafen, hatten zwei Mitarbeiter das Feuer aber bereits gelöscht.

Funken entzünden ölhaltige Verunreinigung im Absaugschlauch

Nach Angaben der Beamten ist der Brand durch Funkenflug, der beim Abschleifen mit einer Flachschleifmaschine entstanden war, verursacht worden. In einem Absaugschlauch hatten sich ölhaltige Verunreinigungen abgesetzt, die sich innerhalb von Sekundenbruchteilen entzündet hatten.

Mitarbeiter wird beim Löschen leicht verletzt

Ein Mitarbeiter erlitt beim Löschen leichte Brandverletzungen an der Hand, die durch den werkseigenen Sanitätsdienst versorgt wurden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mir rund 300 Euro.

