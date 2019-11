Kirchsee: Weniger Parkgebühren für Einheimische

Die Einwohner von Sachsenkam müssen künftig nur einen Anerkennungsbeitrag für das Parken am Kirchsee bezahlen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Sachsenkam – Für gerade einmal zehn Euro erhalten Einheimische eine Parkvignette, die fünf Jahre gültig ist. Sie ist nicht kopierbar und muss an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs angebracht werden.

Nach der Gebührendiskussion im Frühjahr, bei der auf eine Erhöhung verzichtet worden war (wir berichteten), waren Sachsenkamer bei der Gemeinde vorstellig geworden und hatten ermäßigte Parkgebühren am Kirchsee gefordert. Man habe daraufhin die rechtliche Seite abgeklopft, berichtete Bürgermeister Hans Schneil bei der Sitzung. Demnach dürfe es nach der gültigen Rechtssprechung den Gemeinden nicht verwehrt werden, ihre Einwohner zu bevorzugen, wenn dies durch hinreichende Sachgründe gerechtfertigt ist. Diese liegen am Kirchsee vor, weil die Gemeinde diesen weder überregional bewirbt noch anderweitig einen Nutzen von möglichst vielen Besuchern am See zieht, erklärte Rathauschef Schneil.

Die Prüfung von drei Haushaltsjahren habe ergeben, dass die Einnahmen aus den Parkgebühren die Ausgaben bei Weitem nicht decken. Die Gemeinde müsse jährlich einen fünfstelligen Betrag für den Unterhalt der Anlagen am Kirchsee aufbringen.

In den Genuss günstiger Parkgebühren kommen übrigens auch die Feriengäste, die während ihres Aufenthalts im Kirchseedorf durch Vorzeigen der Gästekarte zum Preis von einem Euro pro Tag parken können. Bei den übrigen Tagesgebühren wurden keine Änderungen vorgenommen: Für Autos werden drei Euro (ab 17 Uhr 2,50 Euro) fällig, für Krafträder zwei Euro, Mopeds und E-Roller kosten einen Euro.

Ergänzt wurde die Satzung um das Parken von Wohnmobilen und Bussen, für die sechs Euro pro Tag verlangt werden. Eine weitere Änderung betrifft das wilde Parken im Zufahrtsbereich des Kirchsees. An den Zufahrtsstraßen wurden die beidseitig vorhandenen Halteverbotsschilder abgebaut. Ab sofort gilt ab der Abzweigung von der Straße nach Stubenbach Richtung Kirchsee ein Zonenhalteverbot, das das Parken außerhalb der dafür ausgewiesenen Flächen grundsätzlich ausschließt. Damit will man verhindern, dass die Zufahrt zugeparkt und so das Durchkommen von Rettungsfahrzeugen behindert wird.

Auch den verstärkten Schutz der Natur hat der Gemeinderat im Auge. Verstöße gegen dieses Verbot können richtig teuer werden, weil im Naturschutzgebiet andere Bußgeldregeln gelten. Mit 50 Euro bei einem Verstoß müsse mindestens gerechnet werden. Die Gemeinde, merkte Bürgermeister Schneil an, sei gerne bereit, mit Fotos dokumentierte Verstöße weiter zu geben. (ps)

